На синем велосипеде уехал из дома и пропал 7-летний мальчик в Абакане под Красноярском
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На синем велосипеде уехал из дома и пропал 7-летний мальчик в Абакане под Красноярском

12:48:216/21/2021Фото: pixabay
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Он выехал из дома днем 20 июня и больше не вернулся.

7-летний мальчик ушел из дома и не вернулся

Вчера, 20 июня, в Красноярском крае произошло серьезное ЧП. Там, в поселка Абакан в Абаканском районе пропал 7-летний мальчик. Он вышел из своего дома днем и больше не вернулся. Он был одет в черные спортивные штаны и коричневую футболку. Из дома он уехал накануне в обеденное время на синем велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Также известно, что на его поиски направлены сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и участковые уполномоченные.

Напомним, ранее мы сообщали о пропаже подростка в Новосибирской области. К сожалению, его нашли мертвым на берегу реки.

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