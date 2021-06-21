Ремня дал танцующим в пять утра девушкам прохожий. Смотрите видео шокирующих танцев
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Ремня дал танцующим в пять утра девушкам прохожий. Смотрите видео шокирующих танцев

2:40:166/21/2021Фото: скрин с видео
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Представительницам прекрасного пола это не понравилось и они написали заявление в полицию.

Житель Челябинска избил ремнем танцующих девушек


Вчера, 20 июня в Челябинске произошел курьезный инцидент. Там мужчина отхлестал ремнем компанию девушек, которые отдыхали у него во дворе рано утром. Удивительно, но в такое ранее время нашлись и очевидцы, которые засняли все происходящее на видео и выложили в социальные сети. К сожалению, на записи нет звука, иначе бы стало понятно, что так взбесило мужчину, что он схватился за ремень.

— Вы наверно видели, как разъяренный мужчина отхлестал ремнем трех подруг, которые курили кальян под окнами многоэтажки в Челябинске. Вот видео того, что стало причиной такого поведения, — говорится в описании видео.

На записи видно, что девушки танцуют и смеются. Было ли это в полной тишине, — еще предстоит выяснить. Но вот полиции такие воспитательные меры не понравятся – одна из девушек написала на мужчину с ремнем заявление. Теперь в деле будут разбираться правоохранители.

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