1 июля астероид 2021 GM4 может быть опасным для землян в 2021 году

Новую потенциальную угрозу предрекли ученые из НАСА, рассказав о приближении к Земле нового потенциально опасного космического тела.
Астероид 2021 GM4 имеет внушительные размеры, которые превышают размеры поля для футбола.
Минимальное расстояние до Земли в момент его приближения составит расстояние, в 12 раз превышающее расстояние от Земли до Луны.
Скорость его полета составляет 22 680 километров в час. Астероид отнесен к группе Голиафов.
Ученые уверяют, что реальной угрозы для Земли нет, однако класс астероиду присвоен - "потенциально опасный". Такая формулировка гласит о том, что когда-то в будущем траектория полета космического тела может измениться, а тогда угроза для Земли станет реальной.
Изменить траекторию движения данного астероида может гравитационное поле планет, мимо которых он пролетает.