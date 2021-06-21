1 июля астероид 2021 GM4 может быть опасным для землян в 2021 году
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1 июля астероид 2021 GM4 может быть опасным для землян в 2021 году

7:20:146/21/2021Фото: Pixabay
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Скорость его полета составляет 22 680 километров в час. Астероид отнесен к группе Голиафов.

астероид
Рядом с землей постоянно оказываются различные космические тела

Новую потенциальную угрозу предрекли ученые из НАСА, рассказав о приближении к Земле нового потенциально опасного космического тела.

Астероид 2021 GM4 имеет внушительные размеры, которые превышают размеры поля для футбола.

Минимальное расстояние до Земли в момент его приближения составит расстояние, в 12 раз превышающее расстояние от Земли до Луны.

Скорость его полета составляет 22 680 километров в час. Астероид отнесен к группе Голиафов.

Ученые уверяют, что реальной угрозы для Земли нет, однако класс астероиду присвоен - "потенциально опасный". Такая формулировка гласит о том, что когда-то в будущем траектория полета космического тела может измениться, а тогда угроза для Земли станет реальной.

Изменить траекторию движения данного астероида может гравитационное поле планет, мимо которых он пролетает.

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