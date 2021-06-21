Жена владельца "Спартака" Зарема Салихова рассказала всю правду о своей обнаженной фотосессии в Playboy

Жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала Ксении Собчак о своей откровенной фотосессии в Playboy в программе "Осторожно Собчак".
-Это был вызов. Мне это вообще не было нужно. Учась в МГИМО, сняться в такой фотосессии, абсолютно не в моем характере. Можно сказать, Федун был виноват. Он меня к этому подтолкнул. У него было много поклонниц. Он мне показывает журнал, там девушка, как я понимаю, его бывшая. И он ей прям восхищается. Я на нее смотрю, а там адский силикон, начала 2000-х годов пластика, ни одного сантиметра живого тела. Понимаю, что человек треть жизни провел под наркозом.
И он говорит: "Смотри, какая она красивая. У нее красивые сиськи, не то что у тебя». Меня это так оскорбило. Я сама отправила в Playboy свои фотографии, приличные. Меня пригласили на съемку, мы сделали фотосессию, и мне заплатили тысячу долларов. А Федун об этом не знал. Я прихожу, кладу ему деньги на стол. Он говорит: "Это что?" Я отвечаю: "Мне заплатили. Я снялась в Playboy. Ты своей бабе оплачивал фотосессию в своих журналах, а мне заплатили". Он напрягся.
По словам Заремы, через два месяца вышел журнал и у Федуна случился шок: "Ты что?! Я потом детям покажу, какая у них мать!" Я говорю: "А ты зачем передо мной кем-то там восхищаешься и восхваляешь?" Он меня никогда за это не гнобил, потому что понимает причины. Если бы он мне тот журнал не показал, я бы в жизни туда не пошла».