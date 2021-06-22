Что делают с бутылками из-под пива и газировки жителей Бердска: Пластик увозят на завод в Новосибирск

Желтые яркие контейнеры для сбора пластиковых бутылок установлены в Бердске. Идея раздельного сбора мусора и желание сохранить природу потихоньку побеждает. Бердчане сомневаются, что собранные бутылки действительно собираются отдельно и уходят на переработку.
«Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 июня, связался с директором УК «Ясная поляна», где установлены желтые контейнеры для сбора пластиковых бутылок.
- Содержимое желтого контейнера, пластиковые бутылки, приезжает и забирает отдельная специальная машина компании «ЭкоСервис». Всё уходит на переработку, - пояснили сотрудники УК "Ясная поляна".
В компании «ЭкоСервис» уточнили, что машина собирает пластиковые бутылки из специальных контейнеров три раза в неделю.
- Переработка пластиковых бутылок производится в Новосибирске, на заводе «Родник», - сообщили конечный пункт доставки пластика на переработку в компании «ЭкоСервис».