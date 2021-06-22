Папа накопил долг по алиментам на 1 млн рублей
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Папа накопил долг по алиментам на 1 млн рублей

8:42:596/22/2021
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Приставы не работают над ним. Звонил, но всё остаётся по прежнему.

рубли
Папа плохо платит алименты
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Алексей:
Мой папа плохо платит алименты. Задолженность более миллиона рублей. Приставы не работают над ним. Звонил, но всё остаётся по прежнему. Волгоградская обл. Городищенский р-н. с Орловка.
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