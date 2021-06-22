23 июня - Международный Олимпийский день: дизайнерские открытки и победные поздравления

Бегунам всегда салют,
Мне, надеюсь, тут нальют?
Да побольше, по сочнее,
Чтобы стало мне теплее.
Поздравок мой к вам спешит,
Много радости таит.
Вам желаю море счастья,
Чтобы не было ненастья,
И в семье только тепла,
Олимпийцы! Вам «Ура!».
Международный Олимпийский день —
День спорта и побед.
Те празднуют сейчас его,
Кто в спорте много лет.
И пять колец, и финиш, старт,
Стремление вперед.
Быстрее, выше и сильней —
К свершениям полет.
***
Поздравляю с праздником,
Олимпийским днем,
Всех кто спортом дышит,
Кто в него влюблен.
Безразличных к спорту
В мире не найти,
Каждый хочет первым
К финишу придти.
В жизни, как и в спорте —
Победит сильнейший,
А крутых соперников
Жизнь даёт не меньше.
В праздник Олимпийский
Всем побед желаю,
Только лишь упорный
В жизни побеждает.
День стремительный и смелый,
День спортивный, загорелый,
День самый сильный, ловкий,
День меткости, сноровки.
Будем мы в любую тучу,
В дождь, в грозу и в самый ливень,
Даже в снежные морозы
Помнить Олимпийский день!
Источник: ipozdravil.ru