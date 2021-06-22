23 июня - Международный Олимпийский день: дизайнерские открытки и победные поздравления
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23 июня - Международный Олимпийский день: дизайнерские открытки и победные поздравления

9:31:156/22/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Международный Олимпийский день – международный праздник, призванный поднимать интерес широких слоев населения к спорту в странах всего мира.

Международный Олимпийский день

Бегунам всегда салют,
Мне, надеюсь, тут нальют?
Да побольше, по сочнее,
Чтобы стало мне теплее.
Поздравок мой к вам спешит,
Много радости таит.
Вам желаю море счастья,
Чтобы не было ненастья,
И в семье только тепла,
Олимпийцы! Вам «Ура!».

Международный Олимпийский день

Международный Олимпийский день —
День спорта и побед.
Те празднуют сейчас его,
Кто в спорте много лет.

И пять колец, и финиш, старт,
Стремление вперед.
Быстрее, выше и сильней —
К свершениям полет.

***

Поздравляю с праздником,
Олимпийским днем,
Всех кто спортом дышит,
Кто в него влюблен.

Безразличных к спорту
В мире не найти,
Каждый хочет первым
К финишу придти.

В жизни, как и в спорте —
Победит сильнейший,
А крутых соперников
Жизнь даёт не меньше.

В праздник Олимпийский
Всем побед желаю,
Только лишь упорный
В жизни побеждает.

Международный Олимпийский день

День стремительный и смелый,
День спортивный, загорелый,
День самый сильный, ловкий,
День меткости, сноровки.

Будем мы в любую тучу,
В дождь, в грозу и в самый ливень,
Даже в снежные морозы
Помнить Олимпийский день!

Источник: ipozdravil.ru

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