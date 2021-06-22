Какие молитвы читать на Троицкую седмицу с 21 по 27 июня 2021 года
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Какие молитвы читать на Троицкую седмицу с 21 по 27 июня 2021 года

11:20:266/22/2021Фото: Википедия
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5 самых популярных молитв, читаемых в Троицкую седмицу, которая в 2021 году продлится с 21 по 27 июня.

березовая роща
Особо почитались в этот период березы

Троицкая седмица - это продолжение празднования Троицы и подготовка к началу Петрова поста. В этом году эта неделя продлится с 21 по 27 июня включительно, 28 числа начинается пост.

Весь этот период православным следует как можно чаще обращаться к Богу. Каких то специальных молитв, посвященных этому периоду, нет, однако поскольку период является продолжением праздника, то можно читать молитвы ко Святой Троице.

Также, готовясь к посту, можно читать молитвы, настраивающие духовно на воздержание и очищение от греха.

Молитва об исцелении


Молитва на желание


Молитва благодарственная


Молитва от курения


Молитва о помощи


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