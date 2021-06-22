Какие молитвы читать на Троицкую седмицу с 21 по 27 июня 2021 года

Троицкая седмица - это продолжение празднования Троицы и подготовка к началу Петрова поста. В этом году эта неделя продлится с 21 по 27 июня включительно, 28 числа начинается пост.
Весь этот период православным следует как можно чаще обращаться к Богу. Каких то специальных молитв, посвященных этому периоду, нет, однако поскольку период является продолжением праздника, то можно читать молитвы ко Святой Троице.
Также, готовясь к посту, можно читать молитвы, настраивающие духовно на воздержание и очищение от греха.
Молитва об исцелении
Молитва на желание
Молитва благодарственная
Молитва от курения
Молитва о помощи