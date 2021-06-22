Фермер из Индии случайно вырастил самое дорогое в мире манго
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Фермер из Индии случайно вырастил самое дорогое в мире манго

10:43:046/22/2021Фото: Хотели бы попробовать такое манго?
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Но деревья начали воровать и мужчине пришлось поставить охрану.

Самое дорогое в мире манго вырастили в Индии

Фермер из Индии несколько лет назад ехал в поезде и случайно приобрел у попутчика в поезде за 33 доллара саженец манго. Продавец уверял фермера что это крайне редкий сорт фрукта.

Выяснилось, что продавец не соврал – уже через несколько месяцев фермер увидел, что новый саженец манго отличается от всех остальных. Чуть позже фермер давал интервью журналистам, в котором рассказал, что не знал, как называется этот сорт манго поэтому дал ему имя своей матери Дамини. Когда о новом манго узнали другие фермеры, то Парихару и его партнеру предложили перепродать дерево за 21 000 рупий (283 доллара) и тогда он понял, что выращивает что-то дорогое. Оказалось, что Парихар купил у незнакомца в поезде японский сорт манго под названием «Миядзаки», который выращивается в префектуре Миядзаки на южном острове Кюсю и продается за большие деньги на специальных аукционах в Японии.

Выяснилось, что это манго выращивают в специальных условиях, с помощью сеток, подвешивая плоды в воздухе и добиваясь веса плодов не менее 350 граммов.

Фермер хотел, чтобы эти плоды попробовали все жители деревни поэтому он решил не продавать их слишком дорого. Но после интервью к нему на ферму пробрались воры и украли несколько деревьев. После этого фермерам пришлось нанять специальную охрану из трех мужчин и девяти собак, которые теперь оберегают оставшиеся манго.

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