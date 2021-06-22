Изменения в областной бюджет: Правительство региона увеличивает финансирование по ряду направлений

Доклад о проекте регионального закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» представил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.
«Корректировка бюджета необходима для формирования более точных задач на второе полугодие. Итоги первого и второго квартала текущего года показывают динамичное восстановление экономики после периода 2019-2020 годов», – подчеркнул Виталий Голубенко. Среди основных задач законопроекта, на которые предполагается направить дополнительные ресурсы, он отметил обеспечение контрольных значений оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечение мероприятий по реализации федеральных программ на условиях софинансирования, обеспечение мероприятий по благоустройству, модернизации и подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду.
Важным решением в вопросе совершенствования оплаты труда является увеличение оплаты труда ветеринарных работников государственных учреждений до среднерайонного уровня по заработной плате в Новосибирской области. Всего это решение будет затрагивать 793 работника ветеринарных учреждений.
Среди ключевых задач в сфере строительства – завершение строительства 28 проблемных жилых домов на паритетах с Федеральным фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства в трехлетний период.
Дополнительное усиление в бюджете предусмотрено и для задачи по обеспечению жильем детей-сирот.
Члены Правительства одобрили представленный документ. Проект областного закона будет направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области