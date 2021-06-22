Залитое кровью крыльцо обнаружила 12-летняя девочка на ул. Боровой Бердска

Ужасаются от крови на крыльце жители ул. Боровой, 102 Бердска.
Как утверждает 12-летняя жительница дома Анжела, кровь прямо на входе в дом уже третий день. Никто из знакомых девочки, проживающих в доме, не желает обращаться в полицию.
- Я не обратилась в полицию, потому что ребенок. Ни родители, никто не хочет этим заниматься. Они тоже это видят. У них работа и т. д,- сказала журналисту "Курьер. Среда. Бердск" девочка 22 июня.
Редакция оставила заявку о возможном преступлении в полиции Бердска. Сотрудники пообещали во всем разобраться. Детали сообщим дополнительно. Следите за новостями.