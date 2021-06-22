Залитое кровью крыльцо обнаружила 12-летняя девочка на ул. Боровой Бердска
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Залитое кровью крыльцо обнаружила 12-летняя девочка на ул. Боровой Бердска

11:08:576/22/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Анжелой
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Как утверждает бердчанка, кровь на крыльце дома уже третий день. Ни родители, ни взрослые не хотят реагировать на произошедшее. Все боятся: вдруг в доме живет маньяк или убийца?

Девочка сняла на фото кровавое крыльцо

Ужасаются от крови на крыльце жители ул. Боровой, 102 Бердска.

Как утверждает 12-летняя жительница дома Анжела, кровь прямо на входе в дом уже третий день. Никто из знакомых девочки, проживающих в доме, не желает обращаться в полицию.

- Я не обратилась в полицию, потому что ребенок. Ни родители, никто не хочет этим заниматься. Они тоже это видят. У них работа и т. д,- сказала журналисту "Курьер. Среда. Бердск" девочка 22 июня.

Редакция оставила заявку о возможном преступлении в полиции Бердска. Сотрудники пообещали во всем разобраться. Детали сообщим дополнительно. Следите за новостями.

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