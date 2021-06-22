Можно ли ходить кладбище с 21 по 27 июня на Троицкую седмицу?

Троицу в 2021 году православные отметили 20 июня. Сразу после нее началась Троицкая седмица. И поскольку на саму Троицу посещать кладбище было нежелательно, то многих интересует вопрос - когда после Троицы можно идти на кладбище.
Чтобы на него ответить, нужно для начла понять - для чего вы собираетесь посетить кладбище.
Для правильного поминовения нужно для начала посетить храм и помолиться об упокоении души там. Поставить свечу, можно подать записку и именами об упокоении. Все священники едины в своем мнении - для умерших важна наша молитва и ничто больше.
Обычно после этого идут на кладбище. Но только для того, чтобы содержать могилу в порядке. туда можно принести свечу, зажечь ее и помолиться еще и там. Можно украсить могилу цветами. Но посещение кладбища не приносит никакой пользы умершим. Это просто наша традиция и обязанность содержать место захоронения в чистоте.
Специально перед Троицей проводилась Троицкая родительская суббота, когда было проведено всеобщее поминовение усопших по всем правилам и с очень сильными молитвами и богослужениями. Именно в нее и нужно было проводить поминовение.
Сама Троица посвящается всему живому, радости. Этот день не подходит для печали и скорби. Потому на нее не рекомендуют посещать места захоронения. Поскольку Троицкая седмица является продолжением празднования Троицы, то устраивать поминки в эту светлую неделю также не рекомендуется.
Однако, если у вас нет другого времени для посещения кладбища, вы, конечно, можете его посетить, раз другого времени для этого нет.
Можно в течение недели молиться о поминовении и в храме, а также поставить свечу за умершего. Это будет лучше, чем сходить на кладбище, с точки зрения пользы для умершего.