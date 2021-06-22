Можно ли ходить кладбище с 21 по 27 июня на Троицкую седмицу?
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Можно ли ходить кладбище с 21 по 27 июня на Троицкую седмицу?

12:20:136/22/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Для правильного поминовения нужно для начала посетить храм и помолиться об упокоении души там. Поставить свечу, можно подать записку и именами об упокоении.

кладбище
Правильное поминовение должно начинаться с храма

Троицу в 2021 году православные отметили 20 июня. Сразу после нее началась Троицкая седмица. И поскольку на саму Троицу посещать кладбище было нежелательно, то многих интересует вопрос - когда после Троицы можно идти на кладбище.

Чтобы на него ответить, нужно для начла понять - для чего вы собираетесь посетить кладбище.

Для правильного поминовения нужно для начала посетить храм и помолиться об упокоении души там. Поставить свечу, можно подать записку и именами об упокоении. Все священники едины в своем мнении - для умерших важна наша молитва и ничто больше.

Обычно после этого идут на кладбище. Но только для того, чтобы содержать могилу в порядке. туда можно принести свечу, зажечь ее и помолиться еще и там. Можно украсить могилу цветами. Но посещение кладбища не приносит никакой пользы умершим. Это просто наша традиция и обязанность содержать место захоронения в чистоте.

Специально перед Троицей проводилась Троицкая родительская суббота, когда было проведено всеобщее поминовение усопших по всем правилам и с очень сильными молитвами и богослужениями. Именно в нее и нужно было проводить поминовение.

Сама Троица посвящается всему живому, радости. Этот день не подходит для печали и скорби. Потому на нее не рекомендуют посещать места захоронения. Поскольку Троицкая седмица является продолжением празднования Троицы, то устраивать поминки в эту светлую неделю также не рекомендуется.

Однако, если у вас нет другого времени для посещения кладбища, вы, конечно, можете его посетить, раз другого времени для этого нет.

Можно в течение недели молиться о поминовении и в храме, а также поставить свечу за умершего. Это будет лучше, чем сходить на кладбище, с точки зрения пользы для умершего.

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