Соцзащита Москвы ушла на дистанционку: Заявления на выплаты примут только онлайн

Учреждения Департамента труда и социальной защиты населения Москвы временно переведены на новый график работы для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Отделы соцзащиты работают дистанционно. Чтобы получить услугу, необходимо написать на электронную почту отдела (контактные данные можно узнать на сайте) или оставить обращение в переносном ящике при входе.
Социальные работники продолжат помогать горожанам, находящимся на надомном обслуживании, в том числе по разовым заявкам граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, которым рекомендована самоизоляция.
Заявления на оказание адресной социальной помощи принимаются по электронной почте центров социального обслуживания и ГБУ «Московские социальные центры».
Госуслуги в сфере социальной защиты по-прежнему доступны на портале mos.ru в электронном виде.
Помощь семьям и детям
Работа столичных семейных центров переведена в онлайн-формат. Специалисты консультируют жителей по телефону или через форму обратной связи на портале «Мой семейный центр», а также дистанционно оказывают психологическую, юридическую, социальную и иные виды помощи.
В центрах содействия семейному воспитанию усилены санитарно-эпидемиологические меры. К детям допускаются только люди, имеющие сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, временно приостановлен прием граждан по вопросам оказания им содействия в подборе детей на воспитание в семьи. Занятия в школах приемных родителей проходят с использованием дистанционных методов в очно-заочной форме.
Работа и карьера
Заявления на предоставление госуслуг службы занятости принимаются в электронном виде. Личный прием в центре занятости населения проводится при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или строго по предварительной записи в назначенное время с соблюдением эпидемиологических норм. Для безопасности посетителей в центрах «Моя работа» и «Моя карьера» действует масочный режим, на этажах есть обеззараживающие лампы, размещены дозаторы с антисептиками.
В специализированном центре занятости «Моя карьера» прием карьерного консультанта, а также групповые и личные тренинги проводятся в режиме онлайн по предварительной записи на портале mos.ru. Узнать, как получить государственную услугу по сопровождаемому трудоустройству онлайн, можно по ссылке.
Москвичи, ищущие работу, смогут подать онлайн-заявление на регистрацию в качестве безработного с помощью сайта «Моя работа», порталов госуслуг и «Работа в России».
В центре «Профессионал» все занятия и консультации по трудоустройству переводятся в дистанционный формат. Слушатели, которые проходят обучение онлайн, продолжают учиться в своем графике. Очные группы переходят на дистанционные занятия, за исключением направлений, требующих специального программного обеспечения и практики в мастерских. В этих группах обучение будет приостановлено. Посещение центра возможно только по предварительной записи по телефону: +7 (495) 260-52-89 или по электронной почте: trud@eduprof.ru с соблюдением эпидемиологических норм и при обязательном наличии паспорта вакцинации.
Помощь ветеранам и пенсионерам, психоневрологические интернаты
Пансионаты для ветеранов труда и психоневрологические интернаты работают по обычному графику. Здесь остается обязательным использование средств индивидуальной защиты, проверка температуры на входе для гостей и сотрудников, а также ежедневная проверка состояния здоровья проживающих в учреждениях.
Посещения в домах-интернатах временно ограничены — они возможны только на открытом воздухе, с соблюдением социальной дистанции не менее одного метра. Посетителям нужно иметь при себе отрицательные результаты теста ПЦР на новую коронавирусную инфекцию сроком не более 72 часов. Но сами проживающие при необходимости могут выехать по делам, на работу или учебу. Во многом это стало возможным после проведенной вакцинации против коронавирусной инфекции — более 80 процентов проживающих получили два компонента прививки.
Благодаря принятым мерам предосторожности и вакцинации в стационарных организациях социального обслуживания, психоневрологических интернатах и пансионатах для ветеранов труда удалось избежать массовых вспышек заболеваний и сохранить людям жизнь и здоровье.
Помощь в реабилитации
Пункты выдачи технических средств реабилитации преимущественно переходят на дистанционный формат работы. Для граждан старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, и людей с хроническими заболеваниями средства реабилитации могут доставить домой.
Приостановлено оказание реабилитационных услуг в нестационарной форме в территориальных центрах социального обслуживания и в реабилитационных центрах. При этом люди с инвалидностью смогут проходить курсы реабилитации в стационарной форме.
В штатном режиме продолжают работать:
— Московский городской центр реабилитации (с понедельника по четверг с 08:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45);
— Научно-практический реабилитационный центр (с понедельника по четверг с 08:00 до 16:45, в пятницу — до 15:45);
— Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой (с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00);
— центр комплексной реабилитации инвалидов «Бутово» (с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45);
— центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра» (с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00).
По вопросам оказания реабилитационных услуг в Москве можно позвонить на телефон горячей линии: +7 (495) 777-77-77.
«Московское долголетие» и клубы по интересам
Городские клубные пространства «Мой социальный центр» продолжают работу в дистанционном формате по установленному расписанию.
Занятия проекта «Московское долголетие» также проходят дистанционно. Присоединиться к ним можно из любого удобного места, даже находясь за городом. Подать заявку и выбрать онлайн-занятия проекта «Московское долголетие» можно на портале mos.ru или по телефонам территориального центра социального обслуживания столицы. Занятия бесплатные, записаться на них могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.
Дополнительное образование и подготовка соцработников
Абитуриенты могут направить документы в приемную комиссию Колледжа социальных работников по почте или лично с родителями после получения школьного аттестата.
В Институте дополнительного профессионального образования очные группы переходят на обучение в дистанционном формате, за исключением программ, требующих специальных условий обучения или практики на симуляционном оборудовании. Допуск слушателей на такие занятия происходит при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19. При его отсутствии слушателю будет предложено пройти обучение после снятия ограничительных мер. Итоговые аттестации, экзамены и кадровая диагностика также будут переведены в онлайн. Посещение института для получения документов об окончании обучения возможно только по предварительной записи, которая доступна на сайте института.
Помощь бездомным
Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки, помогающий бездомным людям, работает в обычном режиме с соблюдением санитарных требований. Кроме ежедневного измерения температуры, в филиалах проводят обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей закрытого типа, проветривают помещения несколько раз в день. Подопечным выдают маски, антисептики для обработки рук, напоминают о профилактике и рассказывают, как защитить себя от вирусных инфекций.
Мобильная служба помощи бездомным гражданам «Социальный патруль» также работает в прежнем формате на улицах города.
Психологическая помощь
Круглосуточно работает бесплатный телефон неотложной психологической помощи: 051 (для городского телефона) и +7 (495) 051 (для мобильных устройств). Увеличен объем помощи в круглосуточном чате психологической поддержки Don’t panic на сайте Московской службы психологической помощи населению.
Источник: mos.ru