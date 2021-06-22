Рейсы в Турцию возобновляет с 10 июля 2021 компания S7

Авиакомпания S7 сообщила о том, что с 10 июля они возобновляют полеты из Москвы в Турцию.
"S7 Airlines планирует выполнять регулярный ежедневный рейс по направлению Москва - Анталья с 10 июля", - отметили в компании.
Также там пояснили, что в ближайшее время они планируют открыть дополнительные рейсы в другие города Турции.
"Сейчас мы формируем расписание полетов в Турцию и в ближайшее время откроем еще несколько направлений. О них сообщим дополнительно", - отметили в S7.
О том, что авиасообщение с Турцией вновь открывается сообщила недавно вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, полеты начнутся с 22 июня. Напомним, что с 15 апреля Россия ограничила число перелетов в эту страну из-за большого числа заболевших коронавирусом.