Рейсы в Турцию возобновляет с 10 июля 2021 компания S7
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Рейсы в Турцию возобновляет с 10 июля 2021 компания S7

12:58:226/22/2021Фото: pixabay
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Авиасообщение с любимым россиянами курортом начинается с 22 июня.

Полеты в Турцию возобновляются 22 июня

Авиакомпания S7 сообщила о том, что с 10 июля они возобновляют полеты из Москвы в Турцию.

"S7 Airlines планирует выполнять регулярный ежедневный рейс по направлению Москва - Анталья с 10 июля", - отметили в компании.

Также там пояснили, что в ближайшее время они планируют открыть дополнительные рейсы в другие города Турции.
"Сейчас мы формируем расписание полетов в Турцию и в ближайшее время откроем еще несколько направлений. О них сообщим дополнительно", - отметили в S7.

О том, что авиасообщение с Турцией вновь открывается сообщила недавно вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, полеты начнутся с 22 июня. Напомним, что с 15 апреля Россия ограничила число перелетов в эту страну из-за большого числа заболевших коронавирусом.

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