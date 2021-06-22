Пособие от 8 до 16 лет: Можно ли писать заявление на выплату в 5650 рублей за девять дней до 1 июля 2021

Всего лишь девять дней осталось до приема заявлений от родителей на новую выплату в размере половины прожиточного минимума на детей от 8 до 17 лет. Ране «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что весной 2021 года президент России Владимир Путин анонсировал новый вид поддержки семей с детьми в России.
Сегодня в России выплаты получают дети до 8 лет. На всей детей разное пособие. Деньги получают малыши от рождения до полутора лет, затем от полутора до трех лет и от трех до семи лет включительно. При этом последняя выплата сравнительно новая. Ее семьи с детьми указанного возраста получают с июня 2020 года.
Важный момент — выплату смогут получить не все российские родители. На деньги могут претендовать те семьи, которые считаются неполными. Например, если на родителя оформлены алименты или он единственный родитель, так как второй числится умершим, без вести пропавшим или если он и вовсе не вписан в свидетельство о рождении ребенка.
Размер ежемесячной выплаты составит половину прожиточного минимума на ребенка. В среднем по России сумма составит 5 650 рублей. В Новосибирской области размер прожиточного минимума на ребенка в 2021 году составляет 12729,0 рубля . Половина равна 6 364 рублей.
По идее заявления на выплату должны начать принимать уже с 1 июля 2021 года. Если здесь будет работать принцип пособия на детей с 3 до 7 лет, то заявление рассмотрят в течение 30 дней. То есть первый транш должен быть осуществлен с августа 2021 года.
Заявление на выплату можно оформить дистанционно на портале госуслуг.
На сегодняшний день, 22 июня 2021, форма заявление на выплату пособия на детей от 8 до 16 лет включительно пока что не появилась.
Стоит отметить, что в августе 2021 года также планируется выплата в размере 10 000 рублей. Деньги получат школьники России и даже те, кто пойдет в первый класс в 2021 году. Возраст выплаты - от 6 до 16 лет включительно.