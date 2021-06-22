Когда будет очередной Коридор затмений в 2021 году: даты и особенности

За весь 2021 год жителям земли предстоит пережить два коридора затмений. Один уже остался позади - он был в период с 26 мая (полное лунное затмение) по 10 июня (кольцевое солнечное затмение).
Второй коридор затмений нам предстоит пережить в конце осени. Он начнется 19 ноября частным лунным затмением в Тельце и закончится 4 декабря полным солнечным затмением в Стрельце.
Лунное затмение 19 ноября в Тельце особым образом коснется всего материального, в частности - наших финансовых возможностей. Могут произойти перемены в отношениях с руководством. многие займутся поиском работы или новых путей развития.
Особо болезненными станут те точки, где мы немного завышаем свои требования и очень чего-то хотим. Благодаря этому можно будет пересмотреть свои приоритеты и правильно оценить свои возможности. От чего-то придется отказаться, а что-то взять себе на вооружение.
Те, кто конфликтовал с руководством, захотят сменить место работы и освободиться от гнетущего влияния. По результатам начавшегося коридора затмений вы сможете себе наметить курс развития на следующие 18 лет вашего финансового развития.
Полное солнечное затмение 4 декабря в Стрельце, как и прошедшее 10 июня, вынудит нас подвести итоги нашей жизни за последние два года 2020 и 2021 годы. Нужно будет осознать - что и для чего с нами происходило. Нужно будет сделать правильные выводы и с учетом их наметить себе планы на будущее.
Затмение будет носить в целом позитивных спокойный характер, исключающий повышенную эмоциональность и вспыльчивость, как это бывает обычно во время других затмений. Все решения изначально получатся обдуманными и взвешенными, принятыми холодной головой и без излишних эмоций.