В России хотят ввести новые штрафы для автомобилистов за мусор на дорогах

В России собираются ввести штрафы за выброс мусора из машин. Соответствующие поправки могут внести в кодекс об административных правонарушениях. В правительстве РФ уже подготовили положительный отзыв на эту инициативу, а сам проект разработали в областной и городской московских думах.
Все нарушения, которые сделают водители, будут фиксировать с помощью фотокамер и фотоловушек. Как отметил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, если на камеру попадет владелец легкового автомобиля, который выбрасывает мусор в неположенном месте, ему выпишут штраф в размере 10 тысяч рублей, грузового — 100 тысяч рублей. В случае повторения подобного нарушения штраф составит 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.