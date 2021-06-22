В России хотят ввести новые штрафы для автомобилистов за мусор на дорогах
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В России хотят ввести новые штрафы для автомобилистов за мусор на дорогах

3:36:116/22/2021Фото: pixabay
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На этот раз их собираются наказывать за мусор, который выбрасывают из машин.

Автомобилистов хотят штрафовать за мусор

В России собираются ввести штрафы за выброс мусора из машин. Соответствующие поправки могут внести в кодекс об административных правонарушениях. В правительстве РФ уже подготовили положительный отзыв на эту инициативу, а сам проект разработали в областной и городской московских думах.

Все нарушения, которые сделают водители, будут фиксировать с помощью фотокамер и фотоловушек. Как отметил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, если на камеру попадет владелец легкового автомобиля, который выбрасывает мусор в неположенном месте, ему выпишут штраф в размере 10 тысяч рублей, грузового — 100 тысяч рублей. В случае повторения подобного нарушения штраф составит 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.

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