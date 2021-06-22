21 июня в возрасте 76 лет трагически ушла из жизни заботливая мама, внимательная жена и любящая бабушка Марусей (Остапчук) Галина Петровна. Она прожила жизнь достойного человека, добросовестного работника, за что была удостоена звания Ветеран труда. Галина Петровна много дала своей семье, была примером в глазах своих детей и внуков. Добрая память о Галине Петровне останется в сердцах всех, кто ее знал.Прощание с Галиной Петровной состоится 24 июня с 13:00 до 14:00 часов в прощальном зале "Ветеран", расположенном по адресу: г. Бердск, ул. Солнечная, д. 11 А/1.
В Бердске на 77-м году жизни скончалась Галина Марусей. Дата и время прощания
4:12:306/22/2021
В девичестве Галину знали под фамилией Наумова. Она много дала своей семье, была примером в глазах своих детей и внуков
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