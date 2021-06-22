Вылет гонорарам не помеха: Почти 11 млн евро получит сборная России за участие в Евро-2020
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Вылет гонорарам не помеха: Почти 11 млн евро получит сборная России за участие в Евро-2020

6:34:536/22/2021Фото: Спорт РИА Новости
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Вчера, 21 июня, сборная России уступила соперникам из Дании со счетом1:4, проиграв перед этим команде из Бельгии 0:3.

Сборная России за игры на чемпионате Европы получит более 900 миллионов рублей

После проведения чемпионата Европы каждой сборной полагаются денежные выплаты. По 9,25 миллиона евро (803,8 миллиона рублей) получит каждая команда за то, что она вышла в финал ЧЕ, на групповом этапе за каждую победу полагается 1,5 миллиона евро (130,3 миллиона рублей). Если игра завершилась вничью, то команда получит 750 тысяч евро (65,2 миллиона рублей).

Сборной России полагается 10,75 миллионов евро, или 934,1 миллиона рублей за то, что она играла на чемпионате Европы.

Вчера, 21 июня, сборная России уступила соперникам из Дании со счетом1:4, проиграв перед этим команде из Бельгии 0:3. Единственный матч, который порадовал болельщиков был проведен со сборной Финляндии, где был забит единственный победный гол - 1:0.

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