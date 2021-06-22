Огромный астероид 441987 (2010 NY65) приблизится 24 июня 2021 года к земле
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Огромный астероид 441987 (2010 NY65) приблизится 24 июня 2021 года к земле

10:20:186/22/2021Фото: Pixabay
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Космическое тело летит к нам на небольшой скорости, однако постоянно совершает вращательные движения вокруг своей оси.

астероид
Космическое тело принадлежит к астероидам группы Голиаф

Открытый 11 лет назад огромный астероид вновь приближается к Земле по сообщениям ученых исследователей из центра НАСА.

Он причислен к классу потенциально опасных, поскольку обладает довольно внушительными размерами, которые превышают размеры игрового поля для игры в футбол почти в 2 раза. Его диаметр равен 288 метров.

В полете космическое тело совершает вращательные движение вокруг своей оси и приближается к нашей планете на скорости 12,8 км в час.

Ближе всего к Земле он подлетит 24 июня 2021 года и расстояние от него до центра нашей планеты составит 3,7 миллионов километров.

Этот астероид уже миновал нашу планету в прошлом году благополучно, однако из-за гравитации и его больших размеров его угроза пока остается реальной. Вычеркивать его из потенциально опасных ученые не торопятся.

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