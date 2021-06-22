Детальный гороскоп на июль 2021 года для каждого знака зодиака
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Детальный гороскоп на июль 2021 года для каждого знака зодиака

11:25:086/22/2021Фото: pxhere
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Этот месяц для многих будет очень насыщенным. Будут и очень удачные периоды и падения. Однако все закончится хорошо, если вы опустите руки.

гороскоп
Второй месяц лета будет очень насыщенным

Овен

Вы немного устанете от этого месяца. Будет слишком много суеты и мелких проблем, которые придется решать именно вам и в быту и на работе. Все это будет отвлекать вас от реальной работы, а потому могут быть финансовые затруднения. Здоровье вас не подведет, но лишь при том условии, что будете питаться разнообразно, принимать витамины и своевременно отдыхать. В любви зато все будет хорошо.

Телец

Этот месяц для вас должен пройти в затишье. Вам пора собраться с мыслями и накопить сил физических и моральных. В семье может начаться долгий период ссор, который может привести к разрыву, если вы не будете более гибкими. Если вы одиноки, то у вас есть хороший шанс встретить свою половинку. Избежать проблем со здоровьем помогут активные виды спорта, прогулки и умеренность в еде.

Близнецы

Для вас этот месяц станет весьма благоприятным для того, чтобы учиться и саморазвиваться. Велик риск встречи с мошенниками - будьте начеку. Для Близнецов, которые состоят в браке, предстоит принятие сложного решения по поводу продолжения брака. Если все плохо, многие будут склонны к разводу. Если вы решитесь на развод, звезды обещают, что вы не останетесь надолго одни.

Рак

Если вы работаете не на себя, то будьте готовы к тому, что как бы вы ни старались и ни активничали - этот месяц принесет вам финансов меньше, чем вы ожидали. А вот если вы работаете сами на себя, то у вас могут появиться новые выгодные клиенты. У семейных Раков очень вероятно обновление чувств и былой страсти, особенно если вы вместе отправитесь на отдых. Одиноким тоже предсказан успех в любви. Благоприятно запланировать отпуск у воды.

Лев

На работу это время у вас пройдет благоприятно, однако так будет только в том случае, если вы не станете слушать чужих советов и все решения будете принимать своим умом. На здоровье нужно обратить особое внимание, особенно на систему пищеварения. Если с любимым человеком не все гладко, то исправить ситуацию поможет романтический вечер и вечерние прогулки вдвоем. Если вы одинокий Лев, вас ждут многочисленные любовные приключения, правда все они окажутся мимолетными.

Дева

У вас будет очень насыщенный работой июль. Однако все ваши усилия, которые иногда будут доводить вас до бешенной усталости, принесут свои весьма ощутимые плоды уже осенью. У вас будет ощущение, что вам не хватает времени рабочего дня и даже вечера. Зато в семье и дома все будет прекрасно - там никто не будет вас напрягать, а от родных вы увидите только поддержку. Надежный тыл. Опасайтесь ветра и сквозняков.

Весы

У вас спокойный и стабильный месяц. На работе все будет идти гладко и без проволочек, в семье тоже все ровно и гармонично. Вам стоит особое внимание уделить здоровью. Кажется, вы слишком много проводите времени за компьютером. Вам пора брать отпуск и с любимым человеком ехать к морю. Это подарит вам сил, здоровья и обновления страсти. Одинокие Весы встретят свою любовь. Встреча может оказаться судьбоносной.

Скорпион

Для Скорпионов месяц будет несколько напряженным, поскольку для того, чтобы получить повышение или признание на рабочем месте, придется взять на себя еще больше ответственности. Причем все эти энергетические вложения пока не принесут финансового вознаграждения - оно будет, но позже. Одинокие смогут встретить своего "того самого" человека, отношения с которым продлятся долго и счастливо. В целом - настроение будет прыгать, что негативно скажется на вашей нервной системе. Постарайтесь быть спокойнее.

Стрелец

Для вас месяц будет активным и благоприятным. На работе и в решении бытовых вопросов все будет идти, словно по маслу. Новые проекты и большая ответственность на работе - все окажется вам по плечу и вы нигде не споткнетесь. Не стоит ни с кем делиться вашими успехами и планами, иначе вас легко сглазят. Одиноким представителям знака выпадает возможность романтического знакомства, способного перерасти в длительные серьезные отношения. Семейные Стрельцы укрепят свои отношения совместным отдыхом.

Козерог

Для Козерогов месяц выпадает напряженным во всех сферах жизни. На работе будет много мелких дела, создающих больше суматохи, чем результатов, что непременно скажется на денежных поступлениях. Вам придется стать более экономными. Семейных Козерогов будет одолевать ревность и если не держать себя в руках, то вы можете дойти до разрыва. У одиноких возможна встреча с будущим партнером.

Водолей

Вам катастрофически не будет ни на что хватать времени, при этом финансовые поступления будут оставлять желать лучшего. Вернее, поступления будут, но траты перекроют положительную динамику роста вашего благосостояния. Могут случиться непредвиденные крупные траты, от которых отказаться будет нельзя. Обратите внимание на ваше питание - повышается риск отравлений. Могут быть ссоры с родителями или бабушками-дедушками. Одинокие смогут найти свою любовь.

Рыбы

Этот месяц в целом можно назвать для вас благоприятным, поскольку на работе вы будете очень продуктивны. Начальство оценит ваши старания, что скажется на ваших финансовых поступлениях. Семейным Рыбам предстоят неприятные разборки, а одинокие Рыбы если и будут знакомиться, то знакомства не окажутся такими, какими бы вы хотели.

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