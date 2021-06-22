Как подтвердить статус «Переболел» жителям Москвы?

22 июня после вышедшего указа мэра столицы об очередных ограничениях заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, как подтверждается статус «Переболел».
-Статус «Переболел» будет присвоен в системе для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он действителен 180 дней, - сказала Ракова.
Сертификат со статусом ПЦР действует в течение 72 часов и будет доступен в электронной медкарте гражданам с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.
-Будут учтены результаты ПЦР только из московских лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы, - подчеркнула она.
Этот цифровой сертификат с 25 июня будет доступен в электронной медкарте. Также его можно будет запросить на сайте mos.ru.
-Горожане смогут получить цифровой сертификат с 25 июня. Те, у кого уже открыт доступ к электронной медкарте, смогут получить QR-код за считанные секунды в разделе «Цифровой сертификат». Также легко это могут сделать горожане с полной учетной записью на mos.ru: достаточно просто зайти в личный кабинет. Остальным москвичам рекомендуем открыть личный кабинет на mos.ru или доступ к электронной медкарте уже сейчас, чтобы позаботиться об этом заранее, - рассказала заммэра.
Удобный способ получения цифровых сертификатов предусмотрен и для иногородних горожан.
-Есть люди, которые не пользуются московскими поликлиниками, не имеют московский полис ОМС, не прописаны в Москве или, например, сделали прививку от COVID-19 в другом городе. Для таких горожан мы также разработали удобную систему: они могут получить доступ к городскому порталу mos.ru в упрощенном формате и заполнить специальную форму. Все эти данные будут автоматически сверены с федеральным регистром вакцинированных, с федеральным регистром заболевших и с московским единым лабораторным сервисом в части сдачи ПЦР. После проверки внесенных сведений граждане смогут получить цифровой сертификат, — пояснила заммэра.