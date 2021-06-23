С Международным Олимпийским днем спортивные поздравления для всех причастных к спорту 23 июня 2021 года: Открытки и теплые слова
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С Международным Олимпийским днем спортивные поздравления для всех причастных к спорту 23 июня 2021 года: Открытки и теплые слова

12:10:356/23/2021Фото: С праздником!
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Этот праздник должен способствовать продвижению идеи развития спорта во всех странах.

Международный Олимпийский день

Мы олимпийскому движенью,
Тройное прокричим ура!
Нет в спорте места униженьям,
Свободы к нам пришла пора!

Цвет кожи твой уже не важен,
Не важен больше глаз разрез,
Здесь бесполезны деньги, даже,
Под знаменем пяти колец.

Важна победа для спортсмена,
Но среди всех его побед,
Одной он грезит, непременно,
В течение четырех лет.

Мы Олимпийских День отметим,
Поздравим олимпийцев всех,
Пусть каждый день, не раз в столетье,
Спортсменов наших ждет успех.

***

С Международным Олимпийским днем!
Пусть будет множество побед,
Успех искрящимся горит огнем
Тебе немало дней и лет!

А достиженья будут яркими,
Все будут рядышком друзья.
И наградит судьба подарками
Пусть драгоценными тебя!

***

Олимпийское движенье —
Сила, воля и успех!
Подготовка и волненье...
И победа — счастье, смех!

Выше, лучше и быстрее —
Ты спортсмен, ты можешь все.
Будь успешней, будь сильнее...
Пусть тебе всегда везет!

Спорт прекрасен, спорт полезен,
Хоть и трудно иногда...
Но неведомы болезни
Тем, спортивен кто всегда!

Олимпийцы не боятся,
Ведь у них есть в жизни цель.
Чтоб к медали подобраться,
Ты, спортсмен, в себя поверь!

***

Олимпийцев всех поздравить,
С их праздником хочу.
Пожелать им всем успехов,
Побед и радости, хочу.

Будьте первыми ребята,
Не болейте никогда.
Места призовые будут,
Только вашими всегда.

Не ленитесь не сдавайтесь,
Мы в вас верим и вас чтим.
И в обиду дорогие,
Никогда вас не дадим.

Источник: pozdravok.ru

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