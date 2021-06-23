Как содержат арестантов в ИВС полиции Бердска, проверила Общественная наблюдательная комиссия Новосибирской области

10 июня Татьяна Шохорова и Светлана Чевозерова, члены Общественной наблюдательной комиссии Новосибирской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания проверили изоляторы временного содержания МО МВД России «Искитимский», Отделов МВД России по городу Бердску и Черепановскому району, Отделения МВД России по Маслянинскому району.
В ходе проверки представители Общественной палаты узнали распорядок дня задержанных, условия их содержания, проверили, насколько соблюдается безопасность задержанных, как их кормят и в полном ли объеме оказывают медицинскую помощь.
В итоге, в результате проверки общественники комиссии дали положительную оценку работы ИВС и отметили, что условия содержания задержанных и арестованных соответствуют всем нормам и стандартам. Нарушений не выявлено.