Как содержат арестантов в ИВС полиции Бердска, проверила Общественная наблюдательная комиссия Новосибирской области
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Как содержат арестантов в ИВС полиции Бердска, проверила Общественная наблюдательная комиссия Новосибирской области

9:31:156/23/2021Фото: pixabay
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В ходе проверки представители Общественной палаты узнали распорядок дня задержанных, условия их содержания, проверили, насколько соблюдается безопасность задержанных, как их кормят и в полном ли объеме оказывают медицинскую помощь.

Общественники проверили ИВС

10 июня Татьяна Шохорова и Светлана Чевозерова, члены Общественной наблюдательной комиссии Новосибирской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания проверили изоляторы временного содержания МО МВД России «Искитимский», Отделов МВД России по городу Бердску и Черепановскому району, Отделения МВД России по Маслянинскому району.

В ходе проверки представители Общественной палаты узнали распорядок дня задержанных, условия их содержания, проверили, насколько соблюдается безопасность задержанных, как их кормят и в полном ли объеме оказывают медицинскую помощь.

В итоге, в результате проверки общественники комиссии дали положительную оценку работы ИВС и отметили, что условия содержания задержанных и арестованных соответствуют всем нормам и стандартам. Нарушений не выявлено.

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