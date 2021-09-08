Тело погибшего главы МЧС спецрейсом доставят в Москву: Трагедия произошла на озере Лама
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Тело погибшего главы МЧС спецрейсом доставят в Москву: Трагедия произошла на озере Лама

9:18:279/8/2021Фото: МЧС
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В среду 8 сентября, тело Евгения Зиничева будет доставлено в столицу, самолет уже вылетел. Он погиб, спасая кинорежиссера Александр Мельника, который не выжил.

Евгений Зиничев возглавлял МЧС с 2018 года
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Тело погибшего в Норильске главы МЧС Евгения Зиничева будет доставлено в Москву уже сегодня, в среду, 8 сентября.

Для транспортировки погибшего используется спецрейс — об этом рассказал источник, который знаком с ситуацией.

- Самолет с телом погибшего главы МЧС Зиничева уже вылетел в Москву, - сказал собеседник РИА Новости.

О гибели Евгения Зиничева, возглавлявшего МЧС, стало известно сегодня, 8 сентября.

Министр погиб во время учений, его смерть произошла во время съемок репортажа, когда кинорежиссер Александр Мельник не удержался на уступе, а Зиничев, пытаясь его спасти, сам получил травмы, от которых умер по дороге в больницу. Мельника тоже не удалось спасти, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Стало известно, что трагедия произошла на озере Лама в 120 км от Норильска. Оно является одним из самых глубоких в России. Рядом расположен Путоранский заповедник, признанный ЮНЕСКО памятником всемирного наследия. Лама — местная достопримечательность, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей.

55-летний Евгений Зиничев работал во главе службы с 2018 года, в 2020 получил звание генерала.

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