Тело погибшего главы МЧС спецрейсом доставят в Москву: Трагедия произошла на озере Лама

Тело погибшего в Норильске главы МЧС Евгения Зиничева будет доставлено в Москву уже сегодня, в среду, 8 сентября.
Для транспортировки погибшего используется спецрейс — об этом рассказал источник, который знаком с ситуацией.
- Самолет с телом погибшего главы МЧС Зиничева уже вылетел в Москву, - сказал собеседник РИА Новости.
О гибели Евгения Зиничева, возглавлявшего МЧС, стало известно сегодня, 8 сентября.
Министр погиб во время учений, его смерть произошла во время съемок репортажа, когда кинорежиссер Александр Мельник не удержался на уступе, а Зиничев, пытаясь его спасти, сам получил травмы, от которых умер по дороге в больницу. Мельника тоже не удалось спасти, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Стало известно, что трагедия произошла на озере Лама в 120 км от Норильска. Оно является одним из самых глубоких в России. Рядом расположен Путоранский заповедник, признанный ЮНЕСКО памятником всемирного наследия. Лама — местная достопримечательность, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей.
55-летний Евгений Зиничев работал во главе службы с 2018 года, в 2020 получил звание генерала.