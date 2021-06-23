Можно ли работать в огороде 23 июня на Тимофеевы Знамения и что делть опасно?

Сегодня, 23 июня 2021 года, день считается неблагоприятным для посадок и огородных работ по лунному календарю. Луна растущая последний день, завтра наступит полнолуние. Как известно за день до полнолуние и еще один день после него садовые работы неблагоприятны. К тому же луна остановилась в неплодородном знаке Стрельца, что также делает огородные работы неудачными.
По народному календарю сегодня отмечается день Тимофеевы Знамения и этот народный праздник считался одним из самых неблагоприятных. Считалось, что по земле ходит много призраков и темных сил и все они могут навредить человеку. По этой причине также старались не выходить из дома и не работать в огороде.
Люди сегодня искали плохие предзнаменования во всем, что видели необычного. Но делали они это не для того, чтобы испортить себе настроение, а для того, чтобы плохие предзнаменования можно было использовать себе во благо и предотвратить беду.
Благоприятно было сегодня топить баню и хорошенько париться с вениками и заваривать для обливания травы.
Но запрещалось в этот день оставаться в одиночестве. Лучше было собираться компанией п четному количеству человек и как можно веселее проводить вечер.
Нельзя было жадничать, брать в руки зеркало и смотреть в него Запрещалось держать окна открытыми и без штор и заглядывать в чужие окна.
Не трогали родинок на своем теле, чтобы не случилось беды с родными, не выносили мусор из дома и не любовались радугой.