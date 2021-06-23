Можно ли работать в огороде 23 июня на Тимофеевы Знамения и что делть опасно?
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Можно ли работать в огороде 23 июня на Тимофеевы Знамения и что делть опасно?

11:20:076/23/2021Фото: pxhere
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Люди сегодня искали плохие предзнаменования во всем, что видели необычного. Но делали они это не для того, чтобы испортить себе настроение.

радуга
Радугой любоваться запрещалось

Сегодня, 23 июня 2021 года, день считается неблагоприятным для посадок и огородных работ по лунному календарю. Луна растущая последний день, завтра наступит полнолуние. Как известно за день до полнолуние и еще один день после него садовые работы неблагоприятны. К тому же луна остановилась в неплодородном знаке Стрельца, что также делает огородные работы неудачными.

По народному календарю сегодня отмечается день Тимофеевы Знамения и этот народный праздник считался одним из самых неблагоприятных. Считалось, что по земле ходит много призраков и темных сил и все они могут навредить человеку. По этой причине также старались не выходить из дома и не работать в огороде.

Люди сегодня искали плохие предзнаменования во всем, что видели необычного. Но делали они это не для того, чтобы испортить себе настроение, а для того, чтобы плохие предзнаменования можно было использовать себе во благо и предотвратить беду.

Благоприятно было сегодня топить баню и хорошенько париться с вениками и заваривать для обливания травы.

Но запрещалось в этот день оставаться в одиночестве. Лучше было собираться компанией п четному количеству человек и как можно веселее проводить вечер.

Нельзя было жадничать, брать в руки зеркало и смотреть в него Запрещалось держать окна открытыми и без штор и заглядывать в чужие окна.

Не трогали родинок на своем теле, чтобы не случилось беды с родными, не выносили мусор из дома и не любовались радугой.

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