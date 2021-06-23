Требуется продавец в магазин «Универсаль» в Бердске
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Требуется продавец в магазин «Универсаль» в Бердске

10:59:106/23/2021Фото: «Курьер.Среда.Бердск»
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Тел. 8-913-914-32-16, Сергей Иванович.

требуется продавец
В магазин «Универсаль» требуется продавец

Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин "Универсаль"
г. Бердск, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 12/1
Тел. 8-913-914-32-16, Сергей Иванович

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