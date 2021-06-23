Германия готовится к войне с Россией, заявили в бундестаге
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Германия готовится к войне с Россией, заявили в бундестаге

11:03:026/23/2021Фото: pixabay
0

Вместо дипломатии немецкое правительство делает ставку на перевооружение.

В бундестаге собираются воевать с Россией

Депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен заявила в своем интервью в одной из немецких газет, что Германия наращивает расходы на оборону и тем самым, готовится к войне с Россией.

"Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, - это лишь две стороны одной медали", - говорит Дагделен.

Также по ее словам, отношения между двумя странами достигли дна и не бывает ни одного дня, когда бы не требовали введения новых санкций в отношении Москвы. При этом, чтобы обратить внимание на дипломатический аспект, немецкое правительство делает ставку на перевооружение, , чтобы за несколько лет стать крупнейшей военной державой на континенте с расходами на оборону в размере 85 миллиардов евро, что значительно превосходит военные затраты России.
"Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России", - выразила мнение парламентарий.

В Кремле отреагировали на вылет сборной России с Евро-2021
Ингалятор от астмы может помочь в лечении коронавируса
«За грехи заплатила сполна»: экс-жена Аршавина оказалась на улице
Врачи рассказали, кто заболевает коронавирусом после вакцинации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Почему москвичи заражаются коронавирусом повторно
Россияне жестко ответили решившей вернуться в РФ Хаматовой
Невозможно поверить, что им почти 50
К чему может привести привычка пить воду по утрам
Германиябундестагвойна.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Верите ли вы в скорую войну?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскТребуется продавец в магазин «Универсаль» в Бердске
    10:59:10 6/23/2021
    Требуется продавец в магазин «Универсаль» в Бердске
    Бердск"У нас врачей нет. Они болеют": Все медики ковидной бригады "скорой" ЦГБ Бердска в июне заразились коронавирусом
    10:57:12 6/23/2021
    "У нас врачей нет. Они болеют": Все медики ковидной бригады "скорой" ЦГБ Бердска в июне заразились коронавирусом
    БердскЧто надо для строительства дома в Бердске?
    10:45:06 6/23/2021
    Что надо для строительства дома в Бердске?
    Сбербанк опроверг данные о подготовке к дефолту осенью 2021
    10:44:53 6/23/2021
    Сбербанк опроверг данные о подготовке к дефолту осенью 2021
    «Спартак» выступил с заявлениям из-за скандальных постов Заремы Салиховой в Сети
    10:41:43 6/23/2021
    «Спартак» выступил с заявлениям из-за скандальных постов Заремы Салиховой в Сети
    Бердск«Кузница» в Бердске: закажите изделия из металла для вашего дома
    10:35:37 6/23/2021
    «Кузница» в Бердске: закажите изделия из металла для вашего дома
    БердскПациенты с коронавирусом ждут своей очереди к врачу по 8,5 часов в красной зоне поликлиники Бердска. Все медики ковид-бригады заразились
    10:24:05 6/23/2021
    Пациенты с коронавирусом ждут своей очереди к врачу по 8,5 часов в красной зоне поликлиники Бердска. Все медики ковид-бригады заразились
    Гороскоп на Полнолуние 24 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:58 6/23/2021
    Гороскоп на Полнолуние 24 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    107-летняя британка рассказала о секрете своего долголетия
    10:14:43 6/23/2021
    107-летняя британка рассказала о секрете своего долголетия
    Заявление на новое пособие беременным россиянкам с 1 июля 2021: Когда 6 600 рублей придут на карту
    10:11:50 6/23/2021
    Заявление на новое пособие беременным россиянкам с 1 июля 2021: Когда 6 600 рублей придут на карту