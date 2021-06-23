Германия готовится к войне с Россией, заявили в бундестаге

Депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен заявила в своем интервью в одной из немецких газет, что Германия наращивает расходы на оборону и тем самым, готовится к войне с Россией.
"Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, - это лишь две стороны одной медали", - говорит Дагделен.
Также по ее словам, отношения между двумя странами достигли дна и не бывает ни одного дня, когда бы не требовали введения новых санкций в отношении Москвы. При этом, чтобы обратить внимание на дипломатический аспект, немецкое правительство делает ставку на перевооружение, , чтобы за несколько лет стать крупнейшей военной державой на континенте с расходами на оборону в размере 85 миллиардов евро, что значительно превосходит военные затраты России.
"Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России", - выразила мнение парламентарий.