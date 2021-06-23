Клиника «Медпрактика» берет анализы на COVID-19
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23.06
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Клиника «Медпрактика» берет анализы на COVID-19

12:05:066/23/2021Фото: «Курьер.Среда.Бердск»
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Запишитесь по телефону: 8 (38341)37-033.

Клиника «Медпрактика»

Клиника «Медпрактика» берет анализы на COVID-19
- перед вакцинацией
- экспресс-тест
- мазок
- кровь

За несколько суток до вакцинации необходимо сдать ПЦР-тест на ковид. Это нужно, чтобы исключить бессимптомную или раннюю стадию заболевания CoViD-19. При положительном результате теста прививаться строго запрещено. Для того, чтобы поставить прививку вакциной от COVID-19, необходимо сдать анализ на антитела.

Весь спектр анализов можно пройти в одном месте

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