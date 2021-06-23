Жителя Бердска обвиняют в вымогательстве 314 000 рублей и коньяка у главы Федерального казначейства Новосибирской области

Жителя Бердска Александра Шехтмана задержали. Выяснилось, что он вымогал деньги у руководителя Управления Федерального казначейства по Новосибирской области Андрея Гайдука, сообщает РБК. По информации канала, Шехтман представлялся правозащитником, ходил к властям с различными жалобами, оспаривал их ответы в судах и требовал компенсации. Также он угрожал чиновникам, что опубликует в соцсетях и на своем ютуб-канале ролики, которые порочат их честь и достоинство.
В последний раз «жертвой» Шехтмана стал Гайдук. Чтобы прекратить нападки на руководителя он потребовал 314 тысяч рублей и коньяк. К сожалению, в Федеральном казначействе пока никак не прокомментировали данный инцидент, так как ведется следствие.
Отметим, что Шехтман не раз подавал иски к руководителям государственных и надзорных ведомств региона. Так, например, он требовал привлечь губернатора и правительство региона к ответственности за нарушение масочного режима.
Отметим, что вчера на сайте бердского суда появилась информация о продлении содержания под стражей Шехтмана на 1 месяц, то есть до 25 июля.