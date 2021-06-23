Лайма Вайкуле кардинально сменила имидж: Певица стала брюнеткой с рваной челкой

Известная певица Лайма Вайкуле поразила своих поклонников кардиальной сменой образа. 67-летняя артистка стала брюнеткой с рваной челкой. Ее образ дополнили красная помада и ярки платок с цветком.
Но вот не все фанаты оказались в восторге от нового вида певицы – некоторые крайне негативно отнеслись к смене имиджа. Были даже те, кто сразу и не узнал любимую певицу.
«Вы такая стильная, Лайма. Мы вас любим!», «Вы великолепны в любом образе!», «Какая вы красивая», «Жгучая красотка!», «Не узнать», «Блондинкой лучше», «Как будто не Лайма», «Классно... Но грубо», — писали в комментариях подписчики.
У некоторых возникло предположение, что Лайма на самом деле не меняла цвет волос, а попросту надела парик.
«Да это парик. Просто нового захотелось, блондинки не меняют цвет, это как болезнь», «Парик ведь?» — отметили они.
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