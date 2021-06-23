Лайма Вайкуле кардинально сменила имидж: Певица стала брюнеткой с рваной челкой
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лайма Вайкуле кардинально сменила имидж: Певица стала брюнеткой с рваной челкой

2:34:366/23/2021Фото: Инстаграм
0

У некоторых возникло предположение, что Лайма на самом деле не меняла цвет волос, а попросту надела парик.

Вайкуле стала брюнеткой

Известная певица Лайма Вайкуле поразила своих поклонников кардиальной сменой образа. 67-летняя артистка стала брюнеткой с рваной челкой. Ее образ дополнили красная помада и ярки платок с цветком.

Но вот не все фанаты оказались в восторге от нового вида певицы – некоторые крайне негативно отнеслись к смене имиджа. Были даже те, кто сразу и не узнал любимую певицу.

«Вы такая стильная, Лайма. Мы вас любим!», «Вы великолепны в любом образе!», «Какая вы красивая», «Жгучая красотка!», «Не узнать», «Блондинкой лучше», «Как будто не Лайма», «Классно... Но грубо», — писали в комментариях подписчики.

У некоторых возникло предположение, что Лайма на самом деле не меняла цвет волос, а попросту надела парик.
«Да это парик. Просто нового захотелось, блондинки не меняют цвет, это как болезнь», «Парик ведь?» — отметили они.
https://www.instagram.com/p/CQYgQOhnMKh/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Что ожидает людей, привитых «Спутником V»: мнение Минздрава
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что ожидает людей, привитых «Спутником V»: мнение Минздрава
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Проценко сделал заявление о бесплодии после вакцинации
имиджприческановый образ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нравится новый образ?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Земляничное Суперлуние 24 июня: Как избежать неприятностей и что нужно делать в особую дату?
    2:20:36 6/23/2021
    Земляничное Суперлуние 24 июня: Как избежать неприятностей и что нужно делать в особую дату?
    БердскКак быстро поглотит Сибирь индийский штамм коронавируса: На 11 самых главных вопросов о COVID-19 ответил вирусолог Сергей Нетесов
    2:16:13 6/23/2021
    Как быстро поглотит Сибирь индийский штамм коронавируса: На 11 самых главных вопросов о COVID-19 ответил вирусолог Сергей Нетесов
    БердскЖителя Бердска обвиняют в вымогательстве 314 000 рублей и коньяка у главы Федерального казначейства Новосибирской области
    2:01:17 6/23/2021
    Жителя Бердска обвиняют в вымогательстве 314 000 рублей и коньяка у главы Федерального казначейства Новосибирской области
    Подруга-убийца 20-летней вожатой пыталась покончить с собой из-за травли коллег и ребят в лагере Подмосковья. Новые подробности трагедии
    1:48:59 6/23/2021
    Подруга-убийца 20-летней вожатой пыталась покончить с собой из-за травли коллег и ребят в лагере Подмосковья. Новые подробности трагедии
    Заявление в полицию написал давший ремня танцующим в пять утра девушкам прохожий. Смотрите видео
    1:40:34 6/23/2021
    Заявление в полицию написал давший ремня танцующим в пять утра девушкам прохожий. Смотрите видео
    БердскПровалы по-бердски: Колодцы коллектора вспучиваются наружу на ул. Рогачева в Бердске. Смотрите фото
    1:36:41 6/23/2021
    Провалы по-бердски: Колодцы коллектора вспучиваются наружу на ул. Рогачева в Бердске. Смотрите фото
    Запрещенные продукты в Апостольский или Петровский пост: Дата поста и его особенности
    1:20:26 6/23/2021
    Запрещенные продукты в Апостольский или Петровский пост: Дата поста и его особенности
    БердскПочему через полгода после перенесенного коронавируса антитела становятся выше, ответил вирусолог Сергей Нетесов
    1:19:38 6/23/2021
    Почему через полгода после перенесенного коронавируса антитела становятся выше, ответил вирусолог Сергей Нетесов
    Обязательную вакцинацию от коронавируса введут в Новосибирской области, заявил губернатор Травников. Называем дату
    1:11:53 6/23/2021
    Обязательную вакцинацию от коронавируса введут в Новосибирской области, заявил губернатор Травников. Называем дату
    Бердск"Главное, что бы дочь была счастлива": Гимнастка София Яковлева из Бердска стала трехкратной чемпионкой Европы
    1:09:59 6/23/2021
    "Главное, что бы дочь была счастлива": Гимнастка София Яковлева из Бердска стала трехкратной чемпионкой Европы