Подросток пожаловался на долг папы по алиментам в 1 млн рублей: Что ответил пристав и при чем тут мама?

21 июня в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился 15-летний подросток из села Волгоградской области буквально-таки слезной просьбой:
- Мой папа плохо платит алименты, задолженность более миллиона рублей. Приставы не работают над ним. Звонил вам, но всё остаётся по-прежнему, - написал он. Кроме того, ребенок написал свои данные, данные отца и место проживания.
Разумеется, редакция «Курьер. Среда. Бердск» первым делом решила проверить, действительно ли задолженность отца выросла до таких феноменальных размеров. Как оказалось - нет. На сайте ФССП указана задолженность - 10 177 рублей и 89 копеек - очень далекая от указанных цифр сумма. Комментарий судебного пристава по выплате этой сумме получить не удалось:
- Мы никакие комментарии не даем, информацию не предоставляем, - сообщили в службе судебных приставов.
За комментарием, почему алименты часто не платят и откуда вокруг них столько мифов, редакция «Курьер. Среда. Бердск» обратилась к практикующему юристу Юрию Рыбакову:
- Согласно законодательству Российской Федерации, алименты составляют четверть дохода одного родителя. Учитывая средние зарплаты в регионах, не так много. Если представить, что отец мальчика не был миллионером, а получал, допустим, стандартные 40 000 рублей, то для такой огромной задолженности ему пришлось бы не платить алименты 8 лет. Хотя в России, по большому счету, и такое встречается. Более частая ситуация - черная или серая зарплата, ведь алименты начисляются только от той части заработной платы, что фиксируется в налоговой. В любом случае, дезинформация ребенка, намеренная, мамой, со своими целями, или случайная, налицо. В таких случаях лучше сразу проверить все данные на ФССП - сумму задолженности там может увидеть любой, - пояснил 23 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» юрист Юрий Рыбаков.