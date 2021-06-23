Подросток пожаловался на долг папы по алиментам в 1 млн рублей: Что ответил пристав и при чем тут мама?
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Подросток пожаловался на долг папы по алиментам в 1 млн рублей: Что ответил пристав и при чем тут мама?

3:30:506/23/2021,Алиса ЕршоваФото: pixabay.com
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Мальчик из села Волгоградской области попросил помощи. Юрист рассказал, где посмотреть задолженность и как родители избегают уплаты алиментов в полном размере.

Мальчик пожаловался на бездействие судебного пристава

21 июня в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился 15-летний подросток из села Волгоградской области буквально-таки слезной просьбой:

- Мой папа плохо платит алименты, задолженность более миллиона рублей. Приставы не работают над ним. Звонил вам, но всё остаётся по-прежнему, - написал он. Кроме того, ребенок написал свои данные, данные отца и место проживания.

Разумеется, редакция «Курьер. Среда. Бердск» первым делом решила проверить, действительно ли задолженность отца выросла до таких феноменальных размеров. Как оказалось - нет. На сайте ФССП указана задолженность - 10 177 рублей и 89 копеек - очень далекая от указанных цифр сумма. Комментарий судебного пристава по выплате этой сумме получить не удалось:

- Мы никакие комментарии не даем, информацию не предоставляем, - сообщили в службе судебных приставов.

За комментарием, почему алименты часто не платят и откуда вокруг них столько мифов, редакция «Курьер. Среда. Бердск» обратилась к практикующему юристу Юрию Рыбакову:

- Согласно законодательству Российской Федерации, алименты составляют четверть дохода одного родителя. Учитывая средние зарплаты в регионах, не так много. Если представить, что отец мальчика не был миллионером, а получал, допустим, стандартные 40 000 рублей, то для такой огромной задолженности ему пришлось бы не платить алименты 8 лет. Хотя в России, по большому счету, и такое встречается. Более частая ситуация - черная или серая зарплата, ведь алименты начисляются только от той части заработной платы, что фиксируется в налоговой. В любом случае, дезинформация ребенка, намеренная, мамой, со своими целями, или случайная, налицо. В таких случаях лучше сразу проверить все данные на ФССП - сумму задолженности там может увидеть любой, - пояснил 23 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» юрист Юрий Рыбаков.

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