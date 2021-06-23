Пьяный друг забил до смерти собутыльника из ревности. Суд отправил его в тюрьму на 8,5 лет

В январе 2021 года два знакомых распивали спиртные напитки. Во время посиделок, один из них приревновал товарища и завязал драку. 38-летний житель Барабинска стал избивать своего 53-летнего знакомого на кухне, затем перетащил его в котельную, где продолжил экзекуцию.
Очевидцы происшествия вызвали бригаду скорой помощи и пострадавшего госпитализировали. От полученных травм мужчина умер в больнице на следующий день
Обвиняемый вину признал полностью. Следователями Барабинского межрайонного СУ СК РФ по Новосибирской области были собраны все доказательства вины и направлены в суд.
- С учётом неотбытого наказания по приговору от августа 2020 года за преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта суд назначил обвиняемому наказание в виде 8,5 лет заключения в колонии строгого режима и лишения права управлять транспортными средствами на семь месяцев и 22 дня. Также фигурант по делу обязан выплатить потерпевшей стороне 800 тысяч рублей компенсации морального вреда и 97,3 тысячи рублей материального вреда в виде затрат на похороны, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Приговор в силу пока не вступил.