Пьяный друг забил до смерти собутыльника из ревности. Суд отправил его в тюрьму на 8,5 лет
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Пьяный друг забил до смерти собутыльника из ревности. Суд отправил его в тюрьму на 8,5 лет

5:13:126/23/2021Фото: Pixabay
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Семье потерпевшего убийца выплатит 800 тысяч рублей компенсации и оплатит расходы на похороны.

Житель Новосибирской области проведет ближайшие 8 лет в колонии за убийство человека

В январе 2021 года два знакомых распивали спиртные напитки. Во время посиделок, один из них приревновал товарища и завязал драку. 38-летний житель Барабинска стал избивать своего 53-летнего знакомого на кухне, затем перетащил его в котельную, где продолжил экзекуцию.

Очевидцы происшествия вызвали бригаду скорой помощи и пострадавшего госпитализировали. От полученных травм мужчина умер в больнице на следующий день

Обвиняемый вину признал полностью. Следователями Барабинского межрайонного СУ СК РФ по Новосибирской области были собраны все доказательства вины и направлены в суд.

- С учётом неотбытого наказания по приговору от августа 2020 года за преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта суд назначил обвиняемому наказание в виде 8,5 лет заключения в колонии строгого режима и лишения права управлять транспортными средствами на семь месяцев и 22 дня. Также фигурант по делу обязан выплатить потерпевшей стороне 800 тысяч рублей компенсации морального вреда и 97,3 тысячи рублей материального вреда в виде затрат на похороны, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Приговор в силу пока не вступил.

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