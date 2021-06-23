Обвиняемым в изнасиловании дознавателя троим полицейским Верховный суд Башкортостана дал 12 лет на всех
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Обвиняемым в изнасиловании дознавателя троим полицейским Верховный суд Башкортостана дал 12 лет на всех

10:01:156/23/2021Фото: Скрин с видео
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Всех троих полицейских, обвиняемых в изнасиловании — Салавата Галиева, Павла Яромчука и Эдуарда Матвеева, как и саму дознавательницу, уволили из органов за совершение поступков, порочащих честь сотрудника МВД.

Суд назначил Салавату Галиеву и Эдуарду Матвееву по 7 лет колонии общего режима. Павлу Яромчуку срок снижен на полгода
Суд назначил Салавату Галиеву и Эдуарду Матвееву по 7 лет колонии общего режима. Павлу Яромчуку срок снижен на полгода

23 июня  в Верховном суде Республики Башкортостан прошло финальное заседание апелляционной инстанции по делу о групповом изнасиловании дознавательницы. Суд назначил Салавату Галиеву и Эдуарду Матвееву по 7 лет колонии общего режима. Павлу Яромчуку срок снижен на полгода, он проведет 5 с половиной лет в колонии общего режима, сообщает  https://gtrk.tv

Скандал стал известен всей России в конце октября 2018 года. Девушка, работающая дознавателем в отделе МВД России по Уфимскому району, заявила в полицию о групповом изнасиловании. Всех троих полицейских, обвиняемых в изнасиловании — Салавата Галиева, Павла Яромчука и Эдуарда Матвеева, как и саму дознавательницу, уволили из органов за совершение поступков, порочащих честь сотрудника МВД.

Судебные разбирательства длились почти год, в течение которого обвиняемые находились уже под домашним арестом. В итоге в конце декабря 2019-го Кировский районный суд Уфы признал всех троих экс-полицейских виновными и назначил 20 лет реального срока на троих. Но Верховный суд республики Башкортостан оправдал Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, а Павлу Яромчуку назначили 4 года колонии. С таким решением не согласились ни прокуроры, ни потерпевшая сторона, ни защитники Яромчука. Заседание апелляционной инстанции откладывалось несколько раз. И сегодня Верховный суд РБ принял новое решение.

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