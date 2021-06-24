С Днём дружбы и единения славян открытки уникальные и дружные поздравления на 25 июня
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С Днём дружбы и единения славян открытки уникальные и дружные поздравления на 25 июня

8:40:006/24/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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25 июня славяне всего мира отмечают День дружбы и единения.

День дружбы и единения славян

Славянский народ,
У нас корни одни,
И судьбы у нас похожи,
Мы дети одной
Славянской земли,
И нет ее нам дороже.
В день дружбы и в день
Единения славян
Протянем руки друг другу,
Пусть в унисон
Стучаться сердца
И песня летит по кругу.
Желаю я в дружбе
И мире жить
Всем славянским народам,
Не рвется родства
Пусть нашего нить,
Пусть крепнет она год от года.

День дружбы и единения славян

Корни нас объединили,
Кровь нам в жилах замесили,
Украинцы, белорусы,
И болгары, чехи, русы,
Россияне и хорваты,
Сербы все одним богаты.
Общий генный фонд у нас,
Он с веками не угас,
Только крепче стал, сильнее.
И теперь всего вернее
Все границы позабыть
И народами дружить.

День дружбы и единения славян

В жизни главное любить,
Уважать и добрым быть.
Ближнего не предавать,
И людей всех обожать.

И этот день для дружбы дан,
День единения славян.
Друг друга нежно поздравляем,
Здоровья крепкого желаем.

День дружбы и единения славян

В День единения славян
Тебе я пожелаю,
Друзей найти из разных стран,
Культуру развивая.

Пусть, непременно, наша речь
По миру раздаётся,
От предков данное сберечь
Навеки удаётся!

День дружбы и единения славян

Источник: pozdravok.ru

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