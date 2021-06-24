«Видео себе засуньте в одно место»: Приехавшая на вызов малышке с аппендицитом медик «скорой» ЦГБ Бердска обматерила мать. Слушайте запись разговора

Ночь для Натальи была нелегкой - все началось с того, что ночью у ее маленькой дочки Маши поднялась температура и заболел живот. Около двух часов мать пыталась решить все своими силами: дала ребенку но-шпу и противовоспалительное, но боль так и не проходила. В 2 часа ночи мама девочки вызвала скорую помощь своему ребенку. Медики приехали через 15 минут.
- Приехала врач, то есть она представилась врачом. У нее руки были грязные, я попросила ее руки помыть и надеть бахилы, я их в руках держала. Она сказала: «У нас по инструкции не положено». Я ей говорю: «Вы понимаете, сейчас пандемия, у нас грязный подъезд, я не успею пол помыть. Пожалуйста, вы же ходите от человека к человеку. Вы, пожалуйста, наденьте», - рассказала Наталья 24 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск».
Врач отказалась помыть или обработать руки, отказалась надеть бахилы, которые протягивала ей Наталья и отказалась натянуть маску повыше - до этого она висела у врача скорой помощи на рту, не доставая до носа. Разуваться женщина тоже в свою очередь отказалась. Обматерив мать, врач скорой помощи просто ушла. Позывной грубого врача был 2194.
Вместо помощи больной Машеньке врач вышла из дома и вызвала полицию. «Меня тут оскорбляют», - заявила врач при вызове полиции.
- Я никогда никого не оскорбляла. Я могу что-то высказать, но оскорблять человека я не буду никогда, - говорить мать.
Вероятнее всего, врач подождала у подъезда, и затем вернулась обратно вместе с двумя полицейскими, почему-то вставшими на сторону врача. В этот момент Наталья включила диктофон. На запись попало всё - просто послушайте, как врач посылает маму.
- У меня есть 2 свидетеля. Я с них беру объяснение, что вы, - говорит на аудио врач.
- Что я сделала? - спрашивает Наталья
- С ребенком-то что случилось? - спрашивает полицейский.
- Температура и болит живот у нас, - отвечает мать.
- Будете осматривать вообще, - спрашивает полицейский врача.
- Всё то, что вы сказали, всё то, как вы меня послали, всё записано, - предупреждает мать.
- Да я еще раз говорю. Вы оставьте себе на память и пересматривайте каждый день. Мне все равно на это видео. Понятно? Мы сейчас личностные конфликты будем решать, - начинает распаляться врач.
- Пожалуйста, вот ребенок, - смиренно отвечает мать.
- В коридоре стелите, я буду смотреть ее на полу. Из принципа, - заявляет врач.
- А что вам, трудно бахилы одеть? Я вам предлагаю бахилы одеть. Я ничего такого не предложила, мужчины, - обращается мать к полицейским, - я попросила одеть бахилы.
- Я все понимаю, мы здесь ребенка осматривать, кажется, - говорит полицейский.
- Проходите, - отвечает Наталья.
- Если вам будет легче с этим жить, я надену, и знайте, что вы заставили человека надеть бахилы. Если это принцип.
- Скажите, что в этом такого?
- Видео себе засуньте в одно место, - заявляет врач.
- Это нормально? - женщина просто в шоке.
- Нормально, - грубо отвечает врач.
Проходя мимо, по словам мамы Маши, врач чуть не ткнула двумя пальцами ей в глаза. После этого Наталья буквально ненадолго впала в истерику - как можно доверить ребенка таким врачам? Как можно пригласить в дом человека с медицинским образованием, который не может надеть маску и бахилы, не может помыть руки? Как пояснила Наталья, при полицейских маску врач все же надела соответствующим образом. Тем не менее, руки врач обработала лишь в комнате, когда зашла, хотя в коридоре стоял специальный раствор для обработки рук.
Полицейские стояли до конца осмотра и когда девочку уже увозили в больницу. Зачем такое присутствие полицейских при вызове "скорой" - непонятно, недоумевает Наталья.
- Когда происходит что-то страшное и общественно-опасное, их нет, а тут стояли. Мне полицейский говорит: «Вы почему не в маске?» - а я дома была. В такой ситуации я просто растерялась. Она реально меня обругала и материлась, - говорит Наталья.
Когда приехали в больницу на БЭМЗе, медик не успокоилась и рассказала свою версию произошедшего медбратьям, указав, что она работает по 24 часа и устает, и вот такие ей достаются благодарности взамен.
- Я такой человек, который всегда благодарности пишет больницам. Ни разу я жалобу в министерство здравоохранения не оставляла. Но это не врач. Они дают клятву Гиппократа, они должны спасать, а она, получается, распространяет инфекцию во время пандемии. Лучше вообще не приезжать, чем привести какой-то штамм во время пандемии, - говорит мама.
Когда девочку привезли в больницу, она сдала анализ крови и мочи, всё оказалось в норме. Хирург посмотрел живот и сказал: «Так назревает аппендицит. Резать сейчас смысла нет, давайте подождем до утра. Если до утра будут боли, то мы сделаем операцию». Маленькую Машу привезли домой, она поспала и температура начала спадать, но улучшение состояния оказалось временным.
- В настоящий момент у ребенка температура наблюдается, она вся красная, она вся горит. Не было ничего, буквально за последние полчаса. Буду сейчас спрашивать, лишь бы живот не болел. Если живот будет болеть, мы, естественно, поедем на БЭМЗ. Без всякой "скорой". Я возьму такси, и мы туда уедем. Никаких "скорых" я вызывать не буду, - объяснила Наталья.
«Курьер. Среда. Бердск» постарался получить комментарий заведующей скорой помощью Елены Голубковой, но говорить с нами медик отказалась:
- У меня много случаев. Я не могу разговаривать с вами, - заявила она 24 июня.
Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская трубку не взяла и получить ее комментарий также не удалось.
Согласно пункту 2.10 обязанностей фельдшера скорой медицинской помощи, фельдшер обязан «обеспечивать инфекционную безопасность (соблюдать правила санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима). При выявлении у больного карантинной инфекции, оказать ему необходимую медицинскую помощь, соблюдая меры предосторожности». Увы, никакой конкретики по правилам санитарно-гигиенического режима обнаружить не удалось.
Ранее фельдшер скорой помощи в Бердске отказался оказывать помощь, когда у пациента не оказалось бахил. Как гласит разъяснение Минздрава от 2016 года, в настоящее время обязанность работников скорой медицинской помощи надевать бахилы в квартирах пациентов не предусмотрена действующей нормативно-правовой базой. Однако это разъяснение скорее относится к тому, чтобы врачи скорой имели бахилы с собой, а в данной ситуации Наталья предложила им бахилы сама - они были у нее дома.