Индийский штамм коронавируса есть в Новосибирске и Бердске, заявил министр Новосибирской области Константин Хальзов

Глава министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил о том, что в регионе присутствует индийский штамм коронавируса. Отметим, что вирусологи региона считают его одной из причин начала третьей волны эпидемии.
Напомним, в минувшую среду, 23 июня, в правительстве области состоялось заседание, на котором обсудили ситуацию с заболеваемостью, а также введение новых ограничений. На совещание стало известно, что в области, как и в целом в России, зафиксирован индийский штамм коронавируса. В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области ввели новые ограничения. Так, с 1 июля на всех фестивалях, концерах и сеансах в кинотеатрах залы разрешено заполнять только наполовину. Вводится запрет на проведение концертов в спортивных и выставочных комплексах и других не предназначенных для этого помещениях. Для театров такое ограничение вступит в силу 10 июля.
На спортивные мероприятия также распростарняются ограничения в 50% зрителей.