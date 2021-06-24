Что способен свершить Петр Солнцеворот 25 июня и как избежать бед в этот день

Святого Петра Афонского сегодня почитают в православных храмах. Он обладал чудесным даром исцеления больных. Был воеводой в Константинополе. Его святые мощи помещены на хранение на горе Афон. А в народе продолжали отмечать самые длинные дни в году и день прозвали Петром Солнцеворотом.
Традиции на Петра Солнцеворота
В этот день принято было прославлять силу солнца и его тепло. Обращались сегодня к светилу с просьбами о помощи в получении хорошего урожая.
Очень благоприятными были любые посевные и посадочные работы. Начинались работы по прополке гречихи и злаковых культур, продолжали высаживать поздние огурцы.
Обязательно сегодня мужчины ходили на рыбалку, а их жены в этот жены варили наваристую уху.
Что запрещалось на Петра Солнцеворота?
Кроме ухи сегодня ничего не разрешалось есть.
Если собирались работать в поле и огороде, то работы эти нужно было начинать строго после обеда.
Поскольку день был одним из самых длинных, то нельзя было лечь спать раньше полуночи. Кто ложился рано - мог отвернуть от себя удачу и благополучие.
Чтобы не обидеть солнце, запрещалось носить темные и черные вещи. Иначе не будет ни тепла ни урожая.
Запрещено было сегодня ходить на сенокосы. А беременным нельзя было никому давать касаться своего живота. Иначе ребенок будет больным и недоверчивым.
Не покупали в этот день и скот. Животное могло не прижиться у нового хозяина и погибнуть.