Что способен свершить Петр Солнцеворот 25 июня и как избежать бед в этот день
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Что способен свершить Петр Солнцеворот 25 июня и как избежать бед в этот день

8:20:456/24/2021Фото: Татарстанская митрополия
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Запрещено было сегодня ходить на сенокосы. А беременным нельзя было никому давать касаться своего живота. Иначе ребенок будет больным и недоверчивым.

икона
Святые мощи хранятся на Афоне

Святого Петра Афонского сегодня почитают в православных храмах. Он обладал чудесным даром исцеления больных. Был воеводой в Константинополе. Его святые мощи помещены на хранение на горе Афон. А в народе продолжали отмечать самые длинные дни в году и день прозвали Петром Солнцеворотом.

Традиции на Петра Солнцеворота

В этот день принято было прославлять силу солнца и его тепло. Обращались сегодня к светилу с просьбами о помощи в получении хорошего урожая.

Очень благоприятными были любые посевные и посадочные работы. Начинались работы по прополке гречихи и злаковых культур, продолжали высаживать поздние огурцы.

Обязательно сегодня мужчины ходили на рыбалку, а их жены в этот жены варили наваристую уху.

Что запрещалось на Петра Солнцеворота?

Кроме ухи сегодня ничего не разрешалось есть.

Если собирались работать в  поле и огороде, то работы эти нужно было начинать строго после обеда.

Поскольку день был одним из самых длинных, то нельзя было лечь спать раньше полуночи. Кто ложился рано - мог отвернуть от себя удачу и благополучие.

Чтобы не обидеть солнце, запрещалось носить темные и черные вещи. Иначе не будет ни тепла ни урожая.

Запрещено было сегодня ходить на сенокосы. А беременным нельзя было никому давать касаться своего живота. Иначе ребенок будет больным и недоверчивым.

Не покупали в этот день и скот. Животное могло не прижиться у нового хозяина и погибнуть.

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