Чем подкормить малину во время завязи ягоды и после сбора урожая?

Наверное, не бывает такого дачника. у кого не росла бы малина. Также можно сказать и про любителей этих красных сочных ягод - их любят все. А какое варенье - и вкусное, и полезное, особенно во время простудных заболеваний.
Скоро наступит сезон сбора первого урожая. Именно сейчас, в июне. малина цветет и начинает завязывать урожай. И именно в этот период ей нужна подкормка. Это внесение полезных веществ, которые необходимы малине для формирования крупных ягод.
Если подкормку не вносить, ягод будет мало и они будут мелкими.
Эта подкормка - во время цветения и завязи плодов - первая за сезон. Лучше всего, так сказать, универсально для экологичного урожая, использовать в качестве удобрения птичий помет. Куриный или от перепелов. Этот вид удобрения является самым экологичным и богатым на минеральные питательные вещества.
На ведро воды берем 1 литр помета. Настаиваем несколько дней для брожения. Этот концентрированный раствор разводим потом из расчета на 1 литр настоя три литра воды и поливаем нашу малину. Ведро готового раствора - на 1 погонный метр ряда малины.
Есть еще обработка нитроаммофоской. 2 ст.л вещества разбавляем в ведре воды и поливаем нашу малину. Можно использовать гумат калия - 50 граммов на ведро воды + стакан древесной золы. Также поливаем.
Бонус-совет. Во время цветения обработайте малину из пульверизатора водой с медом. Она привлечет пчел и опыление будет более эффективным.