Чем подкормить малину во время завязи ягоды и после сбора урожая?
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Чем подкормить малину во время завязи ягоды и после сбора урожая?

9:20:256/24/2021Фото: pixabay
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Эта подкормка - во время цветения и завязи плодов - первая за сезон.

малина
В период цветения обязательно вносить подкормку

Наверное, не бывает такого дачника. у кого не росла бы малина. Также можно сказать и про любителей этих красных сочных ягод - их любят все. А какое варенье - и вкусное, и полезное, особенно во время простудных заболеваний.

Скоро наступит сезон сбора первого урожая. Именно сейчас, в июне. малина цветет и начинает завязывать урожай. И именно в этот период ей нужна подкормка. Это внесение полезных веществ, которые необходимы малине для формирования крупных ягод.

Если подкормку не вносить, ягод будет мало и они будут мелкими.

Эта подкормка - во время цветения и завязи плодов - первая за сезон. Лучше всего, так сказать, универсально для экологичного урожая, использовать в качестве удобрения птичий помет. Куриный или от перепелов. Этот вид удобрения является самым экологичным и богатым на минеральные питательные вещества.

На ведро воды берем 1 литр помета. Настаиваем несколько дней для брожения. Этот концентрированный раствор разводим потом из расчета на 1 литр настоя три литра воды и поливаем нашу малину. Ведро готового раствора - на 1 погонный метр ряда малины.

Есть еще обработка нитроаммофоской. 2 ст.л вещества разбавляем в ведре воды и поливаем нашу малину. Можно использовать гумат калия - 50 граммов на ведро воды + стакан древесной золы. Также поливаем.

Бонус-совет. Во время цветения обработайте малину из пульверизатора водой с медом. Она привлечет пчел и опыление будет более эффективным.

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