Любимую колол ножом, пока лезвие не сломалось. Подробности расправы мужа
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Любимую колол ножом, пока лезвие не сломалось. Подробности расправы мужа

4:12:376/24/2021Фото: pixabay
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Потом он взял новый нож и продолжил расправу.

Мужчина убил любовницу с особой жестокостью

В Кузбассе будут судить местного жителя, которого обвиняют в убийстве своей сожительницы. Как выяснили в Следственном комитете, все произошло в декабре прошлого года, когда пара выпивала у себя дома. В какой-то момент они начали ругаться.

- Мужчина решил припугнуть сожительницу и начал махать перед ее лицом ножом, однако та никак не реагировала, тогда подсудимый начал бить ее ножом, наносил ранения, пока лезвие не сломалось. Это тоже не остановило его, он сходил за другим ножом и добил женщину. В ходе предварительного следствия установлено, что неоднократно во время ссор мужчина угрожал потерпевшей убийством, при этом причинял ей телесные повреждения кочергой, обухом топора», — сообщили в СК.

Теперь обвиняемому грозит серьезное наказание за такое жестокое убийство.

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