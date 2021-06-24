Шпиона спецслужб Украины задержала в Крыму ФСБ

Центр общественных связей ФСБ сообщил о том, что в Крыму задержали местного жителя, который работал на украинские спецслужбы и собирал информацию о полетах российской военной авиации. Для получения нужных сведений он использовал специальное оборудование.
«Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам государственной измены (статья 275 УК России). Его заключили под стражу».