Шпиона спецслужб Украины задержала в Крыму ФСБ
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Шпиона спецслужб Украины задержала в Крыму ФСБ

4:46:566/24/2021
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Он предоставлял им данные о полетах российской авиации.

Жителя Крыма арестовали за госизмену

Центр общественных связей ФСБ сообщил о том, что в Крыму задержали местного жителя, который работал на украинские спецслужбы и собирал информацию о полетах российской военной авиации. Для получения нужных сведений он использовал специальное оборудование.

«Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам государственной измены (статья 275 УК России). Его заключили под стражу».

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