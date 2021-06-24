19-летняя девушка узнала о беременности, когда начала рожать прямо на работе

Прю Томас, которая не знала о беременности и начала рожать прямо в рабочее время рассказала, как построить карьеру и добиться успеха.
В 2000 году девушке было всего 19 лет, она работала в отеле. В какой-то момент, прямо в рабочее время она почувствовала боль в спине. Она подумала, что это связано с мебелью, которую она много передвигала. Ее отпустили домой, но там у нее заболел живот и ей вызвали скорую. Как только пациентка оказалась в отделении экстренной помощи, врач быстро выявил настоящую причину ее боли: девушка была беременна, и у нее отошли воды. Томас была в шоке: на протяжении всей беременности у нее продолжались месячные, ее вес не изменялся, и она не испытывала никаких прочих характерных симптомов.
Через шесть часов после начала болей в спине она родила девочку. Детей она не планировала но отказаться от дочки не смогла. Ее парень не поверил в эту историю и исчез.
Через несколько лет она поделилась своими успехами:
- Я построила успешную карьеру, у меня отличная дочь, с которой мы много путешествуем. Я не позволила рождению ребенка в 19 лет разрушить мою жизнь. Возможно, мне потребовалось чуть больше времени, чтобы добиться успеха, и иногда было сложно, когда она была маленькой, но я справилась с этим.