19-летняя девушка узнала о беременности, когда начала рожать прямо на работе
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19-летняя девушка узнала о беременности, когда начала рожать прямо на работе

5:37:086/24/2021Фото: pixabay
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Сейчас она добилась успеха и советует не осуждать ранее материнство.

Девушка не знала о беременности до родов

Прю Томас, которая не знала о беременности и начала рожать прямо в рабочее время рассказала, как построить карьеру и добиться успеха.

В 2000 году девушке было всего 19 лет, она работала в отеле. В какой-то момент, прямо в рабочее время она почувствовала боль в спине. Она подумала, что это связано с мебелью, которую она много передвигала. Ее отпустили домой, но там у нее заболел живот и ей вызвали скорую. Как только пациентка оказалась в отделении экстренной помощи, врач быстро выявил настоящую причину ее боли: девушка была беременна, и у нее отошли воды. Томас была в шоке: на протяжении всей беременности у нее продолжались месячные, ее вес не изменялся, и она не испытывала никаких прочих характерных симптомов.

Через шесть часов после начала болей в спине она родила девочку. Детей она не планировала но отказаться от дочки не смогла. Ее парень не поверил в эту историю и исчез.

Через несколько лет она поделилась своими успехами:

- Я построила успешную карьеру, у меня отличная дочь, с которой мы много путешествуем. Я не позволила рождению ребенка в 19 лет разрушить мою жизнь. Возможно, мне потребовалось чуть больше времени, чтобы добиться успеха, и иногда было сложно, когда она была маленькой, но я справилась с этим.

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