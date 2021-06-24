Работа в Бердске: Учителя физики на зарплату 50 000 рублей срочно ищет лицей
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Работа в Бердске: Учителя физики на зарплату 50 000 рублей срочно ищет лицей

5:31:586/24/2021Фото: pixabay.com
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Центр занятости населения опубликовал новый список вакансий из 107 пунктов.

работа вакансия
Предлагается работа
Центр занятости населения опубликовал новый список вакансий из 107 пунктов. Зарплата самая разнообразная: можно заработать 15 900 рублей, а можно и все 70 000 рублей.

Вакансии Бердска от 24 июня 2021

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