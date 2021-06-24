Сотрудники ДПС остановили автомобиль для досмотра и нашли два трупа
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Сотрудники ДПС остановили автомобиль для досмотра и нашли два трупа

8:06:076/24/2021Фото: Flickr
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Трагедия произошла в Туле. К мужчине на склад пронилки грабители. Он их убил бруском по голове.

Сотрудники ДПС нашли в машине результат преступления водителя

Тела двух убитых людей были обнаружены сотрудниками ДПС в машине, остановленной ночью под Тулой. На трупах заметны явные следы насильственной смерти, по факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). По подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 44-летний житель поселка Ленинский", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Во время проведения проверки на дороге ночью, 24 июня, в Ленинском районе Тульской области был остановлен автомобиль, в салоне которого находились два убитых человека.

Ранее, вечером в среду, в деревне Беликово два мужчины проникли на склад. На территории бывшего фермерского хозяйства складировался товар предпринимателя. Для того, чтобы не позволить мужчинам совершить похищение, подозреваемый ударил их бруском по голове, а потом связал. Через некоторое время несостоявшиеся грабители умерли, предприниматель решил избавиться от трупов.

"Решив скрыть следы преступления и избавиться от тел, мужчина завернул тела в одеяла и погрузил в свой автомобиль и направился на нем в сторону поселка Иншинский, где был остановлен сотрудниками ДПС", - отметили в пресс-службе.

Следователи продолжают работу по выяснению обстоятельств и причин происшествия, для чего допрашивают свидетелей и назначили экспертизы.

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