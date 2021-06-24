Земфира подала в суд на Гришковца и хочет с него 1,5 млн рублей за оскорбления

В Центральном районном суде Калининграда зарегистрирован иск певицы Земфиры к Евгению Гришковцу. Сумма претензии по иску о защите чести и достоинства — полтора миллиона рублей.
"В Центральный районный суд обратилась Рамазанова З.Т. с иском к Гришковцу Е.В. о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда. В обоснование указала, что 27 мая 2021 года в программе "Би Коз" на телеканале "Дождь" ответчик, давая интервью ведущему, высказался оскорбительно об истце и ее творчестве, назвал Рамазанову З.Т. "наркоманкой", - говорится в сообщении.
По словам певицы, обвинения Гришковца негативно сказались на ее репутации и повлияли на отношения Земфиры с друзьями, близкими и поклонниками. Певица указала, что испытывает моральные и физические страдания, так как ей приходится оправдываться перед знакомыми и незнакомыми людьми.
Также Земфира требует от ответчика признать свои слова не соответствующими действительности и извиниться в эфире телеканала.
С момента подачи заявления у суда есть пять дней, чтобы принять иск в производство.