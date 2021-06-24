ЕС ввел санкции против Белоруссии из-за нарушений прав человека и Ryanair

Европейский союз 24 июня официально ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии. В опубликованном заявлении Евросоюза указывается, что санкции состоят из:
-ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями и сырьем для них;
-запрет на передачу технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет- и телефонных коммуникаций;
-запрет на передачу товаров и технологий военного и двойного назначения;
-ограничение доступа на финансовые рынки ЕС;
-запрет на услуги страхования для белорусских властей;
-Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе.
Санкции введены в ответ на "эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. А также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая".