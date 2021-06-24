Лоб в лоб столкнулись два астраханца на электросамокатах. Смотрите видео
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Лоб в лоб столкнулись два астраханца на электросамокатах. Смотрите видео

8:59:036/24/2021Фото: Скрин с видео
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Ни один из самокатчиков не захотел уступить дорогу другому. После удара водители рухнули на землю - оба, самокаты разлетелись в стороны.

Лобовое столкновение записала камера видеонаблюдения
Лобовое столкновение записала камера видеонаблюдения

22 июня в самом центре Астрахани лоб в лоб столкнулись двое самокатчиков. Происшествие произошло в 21.49. Лобовое столкновение записала камера видеонаблюдения. Два водителя электросамокатов мчались навстречу друг другу напротив памятника Владимиру Ленину, пишет  https://astrakhan.su

Ни один из самокатчиков не захотел уступить дорогу другому. После удара водители рухнули на землю - оба, самокаты разлетелись в стороны. К пострадавшим кинулись на помощь приятели. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели, полиция и медицинские специалисты.

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