Лоб в лоб столкнулись два астраханца на электросамокатах. Смотрите видео

22 июня в самом центре Астрахани лоб в лоб столкнулись двое самокатчиков. Происшествие произошло в 21.49. Лобовое столкновение записала камера видеонаблюдения. Два водителя электросамокатов мчались навстречу друг другу напротив памятника Владимиру Ленину, пишет https://astrakhan.su
Ни один из самокатчиков не захотел уступить дорогу другому. После удара водители рухнули на землю - оба, самокаты разлетелись в стороны. К пострадавшим кинулись на помощь приятели. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели, полиция и медицинские специалисты.