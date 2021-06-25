4 благоприятных дня по лунному календарю для маникюра в июле 2021 года
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4 благоприятных дня по лунному календарю для маникюра в июле 2021 года

6:20:136/25/2021Фото: pixabay
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22 лунный день связан с кожей и он не подходит для любого воздействия на кожу, это могут быть эпиляции, удаление прыщей, пирсинга, хирургических операций и так далее.

Многие придерживаются лунного календаря, прежде чем сделать себе красивые ноготочки

Бывает так, что делая маникюр, вы замечаете - иногда он получается невероятно удачным и ногти надолго остаются аккуратными и красивыми.

А иногда в процессе вы умудряетесь пораниться несколько раз и лак никак не ложится ровно на ногти и быстро начинает трескаться или вспучиваться и облезать.

Может быть дело в настроении и внимательности, а может в другом? Например, на это может оказывать свое влияние луна, которая может пребывать в неудачной фазе да еще и в неблагоприятном знаке зодиака. Поэтому многие заглядывают в лунный календарь, прежде чем записаться к мастеру на маникюр.

Специалисты по лунным календарям высчитали и определили благоприятные дни для проведения маникюра, педикюра и процедур по уходу за ногтями.

Лучшими лунными днями для маникюра, педикюра и для посещения салона красоты являются 11, 20, 21 и 25 лунные дни.

Хорошими лунными днями для маникюра являются 6 и 19, а для педикюра – 4 и 9 лунные дни.

Благоприятные дни для того, чтобы нарастить ногти – 16 и 28 лунный день.

В июле эти лунные дни выпадают на 1, 5, 20 и 29 число.

Избегайте любых действий с маникюром и педикюром в 18, 22 и 29 лунные дни. Следует заметить, что 22 лунный день связан с кожей и он не подходит для любого воздействия на кожу, это могут быть эпиляции, удаление прыщей, пирсинга, хирургических операций и так далее.

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