Гигантская мегакомета 2014 UN271 пробивается через солнечную систему к Земле
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Гигантская мегакомета 2014 UN271 пробивается через солнечную систему к Земле

4:00:386/25/2021,Шон Мартин Фото: pixabay.com
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При оценке размеров объект имеет ширину от 100 до 370 км.

Гигантская мегакомета пробивается через солнечную систему

Огромный объект в настоящее время пробивается через солнечную систему, что вызвало интерес астрономов, которые готовятся к объектам, наиболее близким к Земле.
Астрономы заметили что-то странное, скрывающееся на краю Солнечной системы. То, что было описано как «мега-комета» с очень эксцентричной орбитой, в настоящее время пробивается к земному шею в лесу.
Он был только недавно обнаружен астрономами в данных исследования темной энергии, в котором были собраны данные за период с 2014 по 2018 год.

Объект получил название 2014 UN271, и это чудовищный объект.

При оценке размеров объект имеет ширину от 100 до 370 км (от 62 до 230 миль).
По словам ученого Сэма Дина, диапазон размеров означает, что это, вероятно, большая комета или маленькая карликовая планета.

Он написал в своем сообщении в Центре малых планет: «<Это> ставит ее в такой же масштаб, если не больше, чем у огромной кометы Сарабата C / 1729 P1, и почти несомненно самого большого объекта Облака Оорта, когда-либо обнаруженного - почти на карликовой планете. территория!»

Что делает объект еще более необычным, так это странная орбита.

Согласно анализу, объект движется близко к Солнцу, а затем возвращается к Облаку Оорта - околозвездному диску из газа и пыли, который окружает Солнечную систему.
Таким образом, объекту требуется 612 190 лет, чтобы совершить полный оборот.

В настоящее время объект находится примерно в 22 астрономических единицах от Солнца - 1 а.е. - это расстояние между Землей и Солнцем.

Однако за последние семь лет он путешествовал около одной астрономической единицы в год.

По оценкам гражданских ученых, в 2031 году она достигнет 10,9 а.е. Солнца.

Это приблизит его к орбите Сатурна в ближайшей точке. После этого он начнет возвращаться от нашей звезды-хозяина в глубины Солнечной системы.

Г-н Дин сказал: «Этот новый объект, UN271 2014 года, не просто необычен, а радикально исключен среди всех известных на сегодняшний день тел в Солнечной системе. Обнаружен на расстоянии около 29 а.е. от Солнца и в настоящее время находится на расстоянии 22, его орбита уносит его сразу за орбиту Сатурна (10,9 а.е.) вплоть до Облака Оорта».

Когда он подойдет к ближайшей точке, маловероятно, что люди на земле смогут увидеть его без использования телескопа.

Фактически, он, скорее всего, будет таким же ярким в ночном небе, как спутник Плутона Харон.

Источник: express.co.uk

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