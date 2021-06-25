Певец Ярослав Сумишевский и как погибла его жена
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Певец Ярослав Сумишевский и как погибла его жена

1:00:166/25/2021,Ирина НоваяФото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy
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В январе 2021 года Ярослав отправился на гастроли вместе с Натальей Бородкиной. Она долгое время работала его творческим директором, потом стала женой.

Певец Ярослав Сумишевский

Благодаря Ярославу Сумишевскому знакомые, но подзабытые композиции, среди которых «Чёрный ворон», «Золотые купола», «Выйду ночью в поле с конём», стали настоящими хитами. Исполнитель воскресил их своим ярким вокалом через интернет и живые выступления.
Творческий путь Ярослава был непростым, а назревающий успех сопроводило горе – потеря любимой супруги зимой 2021 года. Исполнитель в 37 лет стал вдовцом с 4-летним сыном на руках. Но обо всём по порядку.

Начало сложного пути
Ярослав появился на свет в семье музыкантов из Сахалинской области. Вокальный талант ребёнка был замечен родителями: его отправляли выступать на местных концертах.
В Южно-Сахалинске Ярослав получил средне-специальное образование дирижёра хора. Исполнитель часто выступал на городских праздниках, участвовал в конкурсах вокального мастерства.
После училища Ярослав поступил в Московский институт культуры и искусства. Заработать на жизнь позволяли выступления в столичных ресторанах. Там Ярослав обрёл знакомства в медиа-среде, но они не принесли ему моментальной славы.
После вуза год шёл за годом, а Ярослав продолжал выступления. Позже он признавался, что это было тяжёлое время в его творческой карьере.

Успех из интернета
Рост влияния интернета сыграл Ярославу на руку. В сети он организовал проект «Народный махор». Вместе с соведущей исполнитель приглашал малоизвестных певцов сняться в видеовыпуске.
Шоу быстро приобрело популярность, Ярослав стал собирать исполнителей из разных уголков страны. В 2016-м «Народный махор» взял премию рунета. Знаменитое шоу существует и сейчас.
Ярослава стали приглашать на телепередачи и конкурсы Первого канала. Один из них, «Три аккорда», принёс исполнителю награду от радио «Шансон». Рост популярности Ярослава позволил ему выступать по всей России, быть узнаваемым и желанным.

Семейная трагедия
В январе 2021 года Ярослав отправился на гастроли вместе с Натальей Бородкиной. Она долгое время работала его творческим директором, потом стала женой. Супруги выглядели очень счастливыми, растили сына Мирослава.
29 января гастролёры проезжали Красноярский край на «Тойоте». За рулём находился организатор концерта Александр Гуляков. На заднем сиденье расположились Ярослав с Натальей. В какой-то момент водитель вильнул рулём, и автомобиль оказался на встречной полосе. По ней ехал газовоз, нагруженный цистерной.
Страшное столкновение моментально унесло жизнь Александра, а супругов зажало сзади. После извлечения оказалось, что Наталья находится в коме из-за травм. Ярославу повезло остаться в живых, но с сотрясением мозга.
Обстоятельства трагедии всё ещё расследуются. Гибель водителя не позволяет с точностью сказать, что стало причиной его выезда на «встречку».
Медики поддерживали жизнь в теле Натальи неделю после аварии, но 6 февраля она умерла, не приходя в сознание. Ярослав тяжело перенёс смерть супруги, временно отказался от выступлений.
Весной Ярослав вернулся на телеэкраны в шоу «Привет, Андрей». В память о Наталье он исполнил композицию «Лети» со слезами на глазах.

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